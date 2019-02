Redes sociales: escucha y conecta con tus clientes

San Pedro Sula, Honduras.



Las mipymes deben estar en las redes sociales no solo para vender sus productos o servicios, sino también para escuchar a sus seguidores o clientes.



“Las empresas deben tener claro qué es lo que quieren las audiencias”, indica Christian Rossi, especialista en Comunicación de la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones, Fide.



Rossi relata que algunas empresas han mejorado la presentación de sus productos luego de escuchar las opiniones de los clientes en las redes, lo que les ha permitido aumentar sus ventas e insertarse en los mercados internacionales.



Es por esta razón que Fide, detalla Rossi, capacita a las mipymes hondureñas sobre el uso de las redes sociales y herramientas digitales “para posicionar sus marcas y transmitir los mensajes de una forma adecuada”.



En la actualidad, las empresas deben estar en las redes sociales para exponer sus productos o servicios, posicionar su marca o brindar un servicio más personalizado.



El comunicador considera que las mipymes deben aprovechar esta coyuntura digital para “alcanzar y establecer una relación adecuada con sus clientes, posicionar sus productos y de esa manera incrementar sus ventas”.

Además de las redes sociales, las empresas deben crear un sitio web como parte de su estrategia de comunicación.

QUÉ RED SOCIAL ELEGIR



Rossi indica que el 90% de las empresas que Fide apoya tienen una página en Facebook, un 40% en Instagram y Twitter en menor proporción. Destaca el potencial de WhatsApp y Youtube, que aunque esta última figura entre las más utilizadas, todavía no es empleada por las empresas “para difundir sus marcas en esta red social”.



Pero, ¿deben estar en todas las redes sociales?,¿o solo deben elegir una? Para el especialista en comunicación, las empresas no deben estar en todas las redes, deben “aprender a escuchar, identificar y entender las preferencias de sus audiencias”, de esta forma podrán enfocarse en “aprovechar al máximo las redes sociales que les resulten más efectivas”. En este sentido, reitera, “todo depende de las preferencias de su público meta”.



ESTRATEGIA



Los contenidos que se comparten en las redes sociales deben estar alineados con una estrategia previamente elaborada. Si se va a lanzar una línea de productos, ejemplifica, se puede comenzar con una campaña de expectativa “para captar el interés del público, sin revelar mucha información”. Luego de unos días, se revela el producto al público.



¿Qué tipo de contenido funcionaría mejor en este caso? Rossi señala que “todo depende de la audiencia y el tipo de producto que presentemos”. Puede ser desde un meme, hasta una infografía o un video corto con una duración de 60 a 90 segundos.



Según estudios, destaca Rossi, “los videos son los que generan mayor engagement con la marca”.



Advierte que la administración de las redes debe ser ejecutada por un profesional, ya que es un trabajo que requiere de muchas horas de trabajo, conocimientos de diseño, comunicación, relaciones públicas, estrategia y buena ortografía. Así que el sobrinito de 14 años que “le entiende al asunto” no es la mejor opción.



RETOS



Las redes sociales solo son una parte del engranaje del marketing digital. “Las empresas deben esforzarse en tener su propio sitio web, el cual les va a generar más tráfico de visitas”, señala Rossi.



Para el comunicador, las mipymes, más que cantidad, deben brindar contenidos de calidad para los usuarios. También, deben evaluar periódicamente a través de las estadísticas, los resultados de sus campañas o anuncios.



Es de vital importancia que establezcan una comunicación continua con los usuarios, así como lograr que estos no solo se queden en las redes sociales sino que adquieran sus productos.



También destaca que las mipymes deben innovar en sus productos para poder expandirse e internacionalizarse.



Para lograr una mayor visibilidad en las redes, Rossi recomienda el uso de los hashtags (#), cuya principal función es agrupar contenidos dentro de una comunidad. También deben utilizar el enfoque de marketing de “enseñar en vez de vender”, esto significa que “vamos a diferenciarnos de aquellos que solo suben una imagen con un precio”. Y esto se logra generando confianza, creando valor y lealtad”, subraya.