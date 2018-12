Facebook cae en el ranking de mejores empresas para trabajar en EEUU

Nueva York, Estados Unidos

La tecnológica Facebook ya no es la mejor empresa donde trabajar en Estados Unidos, según el portal Glassdoor, que tras un año plagado de polémicas la sitúa ahora en el séptimo lugar de su popular lista anual de cien compañías.



La firma californiana fundada por Mark Zuckerberg fue sustituida en el primer puesto por la consultora internacional Bain & Company, para la que el mérito no es nuevo: se ha clasificado once veces entre las cien mejores, cuatro de ellas a la cabeza.



Facebook, que el año pasado ganó casi 16.000 millones de dólares y hoy emplea a más de 10.000 personas, se ha visto afectada en los últimos meses por el escándalo de filtración de datos a Cambridge Analytica y la propagación en su plataforma de contenidos racistas, proterroristas y noticias falsas, que intenta combatir.



De acuerdo a los análisis de Glassdoor, parece que de puertas adentro la satisfacción de los trabajadores ha menguado, ya que el portal basa su ranking en factores como el equilibrio entre vida personal y profesional, las oportunidades de mejora, las compensaciones o la cultura corporativa.

ADEMÁS: Parlamento británico acusa a Facebook de dar acceso a datos de usuarios.



Con una puntuación de 4,4 sobre 5, 2 décimas por debajo de la nota ganadora de Bain, Facebook contaba en su perfil de la lista con reseñas generalmente positivas de sus empleados, como una escrita el 3 de diciembre que pedía "no creer toda la mala prensa" y señalaba que hay que curtirse ante todo el "escrutinio".



El autor anónimo, que afirma ser un trabajador actual de la sede de Menlo Park (California), señalaba que "hablando con un número de empleados que dejaron Facebook solo para volver de nuevo", reconocían que "no hay una compañía perfecta" y que esta tecnológica "ofrece mucho".



En los primeros puestos de la lista de Glassdoor figuran también otras grandes firmas tecnológicas: Facebook está flanqueada por LinkedIn (6) y Google (8), mientras que algo más atrás quedan Adobe (30), Microsoft (34), Nvidia (36), SpaceX (48), Cisco (69), Apple (71) y HP (87).



El "top 10" para trabajar en 2019 en el país lo componen Bain (1), Zoom Video Communications (2), In-N-Out Burger (3), Procore Technologies (4), Boston Consulting Group (5), LinkedIn (6), Facebook (7), Google (8), Lululemon (9) y Southwest Airlines (10)