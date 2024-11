Yustin Arboleda se ilusiona con el Honduras- México: “Estoy viviendo un sueño”

¿Qué se siente ponerse la camisa de nuestro país?

Alegría, orgullo y siento que estoy viviendo un sueño como todo niño de poder representar a la Selección de Honduras. Como un hondureño más que soy, estoy agradecido con Dios por esta oportunidad.

¿Qué significa para usted y su familia este llamado a la Selección, porque sabemos que su hija es hondureña?

Sí, la verdad es alegría total. En la vida se van presentando oportunidades y sueños que todos queremos cumplir, hoy es un sueño cumplido para mí, puede ser que es un microciclo, pero es un sueño estar acá y he trabajado mucho por lograr esta meta.

¿Cómo asimilas las críticas?

Como he recibido en cada una de mi carreras. Nosotros como futbolistas tenemos que vivir con ellas y no porque alguien te critique vas a bajar los brazos, así que la verdad que he sido una persona que no hago caso a lo que me dicen y trato de enfocarme en mi trabajo.