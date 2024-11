¿Quién es Francisco Rivas, el periodista hondureño que votó por el Balón de Oro?

“Yo el número uno sí lo tenía definido. Tal vez los más difíciles eran los de abajo. Para el primer lugar yo tenía dos, pero me inclinaba más por uno. Por los logros que habían obtenido, yo tenía claro los primeros dos candidatos”, apunta Rivas, quien empezó a incursionar en los medios a inicios de la década de los 90.

“Debido a la polémica, nos pidieron por favor que no diéramos a conocer por quién habíamos votado, sino hasta el 9 de noviembre cuando en la página de la revista France Fotball (organizadora del premio) van a dar todos los detalles”, aclaró.

“Otro que casi no mencionan y que creo que lo merecía es Lautaro Martínez”, apuntó “Chico”, quien empezó a representar a Honduras en la citada elección allá por 2006 o 2007.

Aunque no es la primera vez que la elección del Balón de Oro está cargada de cuestionamientos, para el experimentado periodista hondureño la de este año tiene una particularidad.

“Si somos honestos, el que ganó no tenía tanta seguridad que él podría ser electo. Todos sabemos quién era al candidato número uno. Yo estaba consciente de que el más fuerte era el que no ganó”, confesó.

Para muchos, Vinícius era el gran candidato para ganar y Rivas no esconde esta apreciación.

”Hay tres factores esenciales que inciden: los logros individuales, los colectivos y el juego limpio. Esos tres criterios siempre han sido así, no es que es hasta ahorita los toman en cuenta”, dijo antes de revelar que para él “pesa más lo que se ha conseguido grupalmente, después lo individual y el tercer factor es el fair play”.

“Es de mucha alegría y un orgullo para mí, pero también una responsabilidad. Mucha gente dice que soy anti-Messi y otra dice que soy anti-Cristiano, y he votado por los dos”, subrayó.

Francisco, elegido por Honduras para votar en el Balón de Oro gracias al tico Rodrigo Calvo, fue duramente criticado en redes sociales por la escogencia de Lionel Messi en 2023.

“¿Qué tiene que ver mi mamá en esto?, ¿por qué una maldición? Lo que no acepto son insultos y peor de alguien que ni siquiera conozco. Otras veces me han atacado, pero no con ese odio del año pasado”, cerró.