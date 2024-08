Yustin Arboleda se nacionaliza hondureño, ¿jugará con Honduras?

Fue la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización que publicó las fotografías donde aparece el atacante colombiano Yustin Arboleda siendo juramentado y firmando los papeles como hondureño.

Arboleda pasará a jugar como hondureño en la Liga Nacional, además, se convierte en una opción para ser elegible por Reinaldo Rueda en la Selección de Honduras.

El jugador, que tiene 119 goles en la profesional hondureña, no le cerró las puertas a la ‘H’.

“En el tema de selección se me ha consultado anteriormente y he sido respetuoso, agradezco a la gente que reconocen el trabajo de uno, a ustedes de la prensa, pero ningún federativo me envió un mensaje o hacerme una llamada, yo trabajo y Dios tienen la última palabra”, dijo Arboleda en diciembre del 2023.