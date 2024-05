¿Qué dijo de Marathón? Yustin Arboleda habla de la final y advierte

El delantero colombiano aduce que de ánimos el plantel está muchísimo mejor. “Bastante bien, mejor imposible. Estamos en la instancia que queríamos estar y ahora es poco lo que queda para poder lograr nuestro objetivo, no será fácil, pero estamos creyendo en Dios que lo podemos lograr”.

¿Están los dos mejores equipos en la final?, se le consultó en la conferencia de prensa. “Si estamos acá ambos es porque hemos hecho los méritos necesarios para estar, Marathón ha hecho un gran torneo, nosotros también, si bien tuvimos una fase donde no sacamos los resultados que queríamos, pero durante la mayor parte del torneo, nosotros hicimos un gran trabajo”.

Y agregó, en la misma línea. “En los últimos tres partidos entre repechaje y las semifinales ante Motagua, se vio ese equipo sólido y con la intención de ir al marco para buscar ganar los partidos, somos los dos equipos que hemos hecho los méritos para estar en la final”.

“Tuvimos una etapa final bastante exigente, nos tocó ir a Tocoa y jugar con lluvia, regresar y jugar contra Real España con 10 hombres casi medio partido, ir a Olancho a las 3 de la tarde, regresar y después ir a San Pedro Sula a jugar a las 3 de la tarde, regresar y jugar un clásico contra Motagua”, dice cuando le consultaron sobre la difícil seguidilla de partidos que tuvieron.

Y continuó. “En la última fecha tenías que ganarle al Victoria para esperar otros resultados, y ni hablar el repechaje y las semifinales, vaciamos todo lo que teníamos, dejamos todo para poder estar en la final y esta semana de no haber partido nos sirvió mucho para descargar el tema mental y todo lo que jugás”.

Será crucial ganar en el Nacional, advierte: “Al final lo más importante va a ser ganar por cualquier marcador, será importante el domingo ganar porque estamos con nuestra gente y en nuestra casa, ya el otro partido será otra historia. El partido de nosotros será el domingo porque nos sentimos cómodos en nuestra casa, saldremos con la intención de ganar y si se da por un margen amplio sería buenísimo”.

“Cada partido es diferente y cada torneo también, nosotros hemos sacado buenos resultados en el Yankel, pero es complicado, el campo es difícil y Marathón tiene un buen equipo que está bien dirigido, su dirigencia viene haciendo un gran trabajo y hoy tienen ese premio de estar en una final, nosotros por lo que demanda la historia de Olimpia tenemos que salir con la obligación de ganar el título. Serán partidos difíciles y el equipo que menos errores cometa es el que se alzará con el título”, apuntó.

Su pasado no lo olvida y el ser agradecido tampoco. “Es especial el juego, Marathón es un equipo que le tengo cariño y va a estar siempre porque es el equipo que me abrió las puertas de venir a Honduras y donde pasé momentos lindos y también gané títulos, para uno como jugador, ese agradecimiento va a estar siempre, pero hoy defiendo y me debo al Olimpia y tengo que dejar todo en la cancha para conseguir los objetivos con Olimpia”.

Cómo se prepara previo a las finales, respondió. “Nada... estar en estas instancias es lo que todos los jugadores queremos, me llena de alegría y de mucha responsabilidad y con las ganas de seguir haciendo historia, Dios nos ha dado la bendición de estar en otra final y trataremos de hacer todo lo posible para conseguir el objetivo que todos queremos que es levantar la copa”.