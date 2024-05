Denovan Torres cuenta por qué rechazo dos veces a Olimpia y recadito a la Selección

Tome la decisión de venirme para aquí porque tengo un amigo que iba a inaugurar una academia para niños de cinco a 18 años y me propuso que quería que viniera y que estuviera acá ayudándoles con los niños. No fue nada de lo que salieron hablando unas vainas, nada que ver, fueron otras situaciones personales.

Muy bonito, todavía hay gente que me manda fotos de ese recuerdo. Siempre estoy agradecido con Dios y con Marathón poque me dio la oportunidad de darme a conocer en el fútbol. Hoy Marathón es el mejor equipo que venido jugando en este torneo y se merece estar en la final.

Nos reunimos que el profesor Víctor Coello y con Alston Bodden y hablaron conmigo y me dijo que era el mejor, pero nunca me dijeron tírate para aquí o para allá. Tenían la confianza en mí.

Me felicitó y me dijo que me lo merecía que era uno de los que más merecía este campeonato, eso fue de las palabras que recuerdo que me dijo.

¿Estabas en tu mejor nivel en ese momento?

Después de ese campeonato viví la mejor época en mi carrera.

Y estando en tu mejor momento ¿por qué no pudiste tomar un lugar en el Selección?

Yo a la Selección le perdí el entusiasmo porque venía haciendo bien las cosas en ese momento con Marathón. Venía de jugar Concacaf, había tapado como cuatro penales en una tanda y en una convocatoria tomaron en cuenta a un colega que no venía ni jugando en ese torneo, desde ahí le perdí el entusiasmo y me di cuenta que en la Selección muchas veces no es por rendimiento si no por contactos.

¿Crees que siempre ha sido así la Selección?

A mi parecer sí. Siempre hay convocatorias que lo dejan a uno preguntándose qué está pasando. Hay jugadores que andan bien en sus equipos y otros que no tanto y los toman más en cuenta. Eso pasa factura cuando somos eliminados o perdemos partidos, el karma por no hacer las cosas como se deben.

¿Te dejó plata haber estado en Marathón tantos años?

Me dejó deudas, jajaja. Son bromas, ganas de molestar. Estoy muy agradecido por todos los años que estuve en Marathón, agradecido con el presidente Orinson Amaya y toda la institución en general. Gracias a eso pude lograr muchas cosas.

Siendo honestos ¿de cuánto fue ese premio que te llegó por ser parte importante de ese campeonato?

JAJAJAJA. No recuerdo ya pasó mucho tiempo. Recuerdo que fueron varios depósitos y para no darte malos números no te doy un monto.

¿Tomaste decisiones que no te permitieron seguir creciendo en el fútbol?

Sí, claro que sí. Hay decisiones que uno cree que están bien y no es así. Te llevan a bajar y a cosas incorrectas, pero estoy feliz con lo que hice y con lo que hice allá en Marathón. Si uno no pasa por experiencias no va a aprender y me quedo con todo lo bueno y lo malo para no volver a fallar.