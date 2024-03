El Xavi de Honduras recibió espectacular invitación por La Masia del Barça

San Pedro Sula, Honduras.

La cantera del FC Barcelona es conocida como una de las mejores del mundo, donde se formaron grandes estrellas del fútbol como: Leo Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Pep Guardiola, Gerard Piqué, Carles Puyol, Sergio Busquets, entre otros. La Masia del Barça le hizo una linda invitación a un niño hondureño de nombre Xavi Hernández, quién casualmente se llama igual que el actual Director Técnico del FC Barcelona y que es considerado de los mejores jugadores en la historia del fútbol español. El chico catracho estará disputado una World Cup en España que se jugará este 25 de marzo. Diario LA PRENSA pudo conversar en exclusiva con su papá, quién nos comentó la razón por la cuál decidió ponerle este nombre del exjugador del Barcelona. También, nos confesó que Xavi por su triple nacionalidad, tiene posibilidad de ser convocado a las Selecciones de Honduras, Estados Unidos y México, ya que su padre, Denis Hernández es hondureño, su madre, Diana Hernández es mexicana y Xavi es de nacionalidad estadounidense. Xavi Hernández es un niño nacido en Estados Unidos, pero también tiene nacionalidad hondureña. Actualmente pertenece a la Masia que está ubicada en la ciudad de Chicago.

Hernández, es fan del Olimpia y su deseo es algún día jugar con los leones, también admite que le gustaría vestir la camisa de la Selección de Honduras, aún teniendo la posibilidad de ser llamado por las Selecciones de México y Estados Unidos. Xavi tiene la ventaja de poder jugar como 10 y como extremo izquierdo. Nos comentó que cuando su equipo va perdiendo lo ponen en la posición de 10, ya que sus pases son medio gol seguro y cuando juega de extremo derecho, recorta con la zurda y define con curva. “Denis, queremos hablar contigo, porque esto ningún jugador de la Masia del Barça lo tiene aquí en Chicago y es que a Xavi nosotros le vamos a dar una beca completa por el talento que él tiene, por el sacrificio que van hacer de viajar 7 horas diarias” le dijo Fran Puyol, primo de Carles Puyol, revela su padre, Denis.

Entrevista a Denis Hernández en Exclusiva para Diario LA PRENSA

Hola Denis, ¿como estás? ¿Dónde se encuentran ahorita? Hola, todo bien. Ahorita estamos en Barcelona, aquí tenemos 7 horas de diferencia con Honduras. ¿De dónde surge la idea del nombre de Xavi? Bueno, mi nombre es Denis Hernández, por parte de mi papá Hernández y siempre le pedí a Dios que mi primer hijo fuera un varón para ponerle Xavi Hernández, ya que siempre fui y seré fan de Xavi Hernández y gracias a Dios que me dio este muchacho y le pudimos poner Xavi Hernández. ¿Cómo llega a la academia del Barcelona? La historia de Xavi es que hay un campamento del Barcelona en Chicago, nosotros vivimos en Iowa y Chicago nos queda a dos horas y media, entonces hay un campamento y hablo con mi esposa y le digo que sería una buena oportunidad para inscribir a Xavi, porque a él yo lo meto en una liga desde los 4 años y él jugaba con niños de 8 años,entonces él fue creciendo y el año pasado se da esa oportunidad. Lo inscribimos en Chicago, eran 200 niños y en el correo decía que de esos 200 niños iban a dejar 20 y de esos 20, ellos iban a escoger algunos. El primer día que nosotros llegamos, el campamento era de lunes a viernes, el primer lunes a Xavi lo meten con la U-10 (él tenía 9 años), pero el martes el entrenador se acerca y me dice “¿Hay algún problemas si movemos a Xavi a la U-11?” a lo que yo le dije que no, ningún problema. Ya el martes lo mueven a la U-11 y ese mismo día en la tarde me dice que tienen que mover a Xavi a la U-12 y yo jugué fútbol y entiendo todo eso, le dije que por mi estaba bien, eso me motiva, a lo que él me respondió “El nivel de Xavi es muy alto”. Cuando entra a la U-12 él fue uno de los mejores con solo 9 años. El sábado de la ceremonia del campamento se acerca el presidente de la Academia que es Fran Puyol, primo de Carles Puyol y me dice “No te vayas que tenemos que hablar”.

Cuando termina toda la ceremonia él se acerca a nosotros y nos dice “Nosotros tenemos un torneo aquí en Chicago que son 10 meses y queremos a Xavi”. Fran aún no sabía que nosotros somos de tres horas y media de Chicago, entonces yo le dije que si, que estaríamos contentos de que Xavi pudiera estar en la Academia de Barcelona en Chicago, entonces le pregunté cuáles eran los requisitos, el precio y todo eso. Entonces me dijo “De los 200 niños, nosotros escogimos 20 y de los 20 están niños de diferentes edades y a Xavi nosotros le queremos en la U-12”. Entonces le dije yo a Fran que perfecto, que solo me diera la información de qué era lo que ocupaba Xavi, el precio de la inscripción y todo y él me dijo que me enviaría un correo con toda la información.

A los cinco días nosotros teníamos que irnos a Honduras porque tenía que hacer unas cosas con mi familia, estando en Honduras me llama Fran y me preguntó sobre qué había pensado y yo honestamente con lo del viaje a Honduras se me había olvidado llenar la información del torneo, entonces le dije que me disculpara y le expliqué la situación. Entonces en la llamada le dije que habláramos y le dije que nosotros no eramos de Chicago, sino de Iowa que está a tres horas y media de donde entrena el Barça y se sorprendió. La inscripción para entrar a la Academia era de 3,500 dólares, entonces yo le dije que para nosotros sería bastante gasto por el viaje de 7 horas que son más de 120 dólares diarios y el Barça entrenaba los martes, miércoles y jueves. Entonces, le pregunté si había alguna posibilidad de que le dieran una beca. Él me dijo “Ya eso no nos compete a nosotros, mandaré la petición a Barcelona, dame tres días que yo resolveré esto, porque nosotros queremos a Xavi” y a los tres días exactos, a las 8 de la mañana en Honduras, él me estaba llamando y me dijo “Denis, queremos hablar contigo, porque esto ningún jugador de la Masia del Barça lo tiene aquí en Chicago y es que a Xavi nosotros le vamos a dar una beca completa por el talento que él tiene, por el sacrificio que van hacer de viajar 7 horas diarias”.

Yo estaba muy contento y le dije que contarán con él, que nosotros vamos a estar martes y jueves en la práctica y él me dijo “Mira Denis, honestamente sabemos el sacrificio de manejar y con un día que ustedes traigan a Xavi, es más que suficiente”. Porque a Xavi también lo tengo en un equipo normal, ellos están en una liga, pero no es nada de que salgan. Solo entrenan que eso es lo más importante, entonces yo le dije que Xavi puede entrenar los martes con el Barça y lunes, miércoles y jueves con el otro equipo que está. En noviembre había una competición de todas las masias de todo el mundo de Barcelona, donde sacaban dos niños de cada equipo, entonces nosotros fuimos y jugó un torneo de una semana y Xavi fue el mejor, terminamos ese torneo y el último día de la ceremonia todos los papás, más de 75 se acercaron a Xavi y le pedían autógrafos y Xavi les dijo “¿Por qué?” y le dijeron que él sería la próxima leyenda del Barcelona y a mi se erizó la piel.

A los dos meses me llama Fran y me dice “Denis, tenemos una World Cup en Florida en Febrero”, entonces también fuimos a Florida y quedaron en 2do lugar y Xavi hizo un muy buen papel. Al acabar ese torneo, tenemos otro correo de Fran donde me dijo que había otra World Cup en España que es el 23 de marzo. Yo sé que para Xavi es una oportunidad muy buena, entonces yo sé que los gastos del viaje ya corren por mí, a Xavi solo le dieron la beca para estar en el equipo de la Masia en Chicago. Entonces solo escogieron a dos niños y Xavi otra vez es uno de ellos, entonces yo dije que estaba bien y aquí estamos, el sábado 23 lo fui a dejar al hotel donde están concentrados ellos para la World Cup. ¿Cómo hace Xavi con sus estudios y los viajes que tiene por lo de la Academia? Gracias a Dios, en el pueblito donde vivimos solo somos 3,000 habitantes y nos conocemos la mayoría, entonces lo conocen a él y nosotros fuimos a hablar con el director y él es muy güero, pero muy futbolero, entonces entiende la oportunidad. Entonces, nosotros los martes y a veces los jueves, nosotros lo sacamos a la 1 de la tarde, todos los demás salen a las 3 de la tarde en la escuela. Las dos horas que lo sacamos antes, a él le dejan tarea para que las vaya haciendo en el camino a la Academia, como ahorita también estás dos semanas que estaremos en España a él le dieron todas las tareas, para que así el 2 de abril que nosotros regresemos, él ya esté a la misma altura de sus compañeros. Y pues, gracias a Dios que nos apoyan en eso. ¿Qué sueños tienes para Xavi? Tu sabes... jajaja. Los sueños para mí es que Dios le dé mucha salud, mi familia es muy futbolera, yo estuve a punto de jugar en Segunda División de Honduras, mi hermano juega en Piratas en Segunda División, ya tiene 3 temporadas. Entonces sabemos que Dios le ha dado un don a Xavi, tiene una zurdita muy educada y solo hay que pulir ese diamante, yo trato de ayudarle en muchas cosas como ayudarle a levantarse temprano, dormirlo temprano, cuidar lo de la comida chatarra que en Estados Unidos abunda y esa es una de las cosas con las que él jugador a veces se vuelve irresponsable y muchas veces es por falta de conocimiento por parte de nosotros como papás. Entonces estamos pidiéndole a Dios de que un día Xavi pueda ser profesional.

¿Te gustaría verlo algún día con la Selección de Honduras? Mi sueño es ese. Él es muy olimpista y él dice “Yo quiero jugar en Olimpia” porque yo lo llevo al estadio y a veces hasta dejo de trabajar para ir a ver una final de Olimpia, también fui a ver a Honduras cuando Estados Unidos nos metió 4-1 en San Pedro Sula, él quiere jugar en la H, pero Xavi tiene tres opciones puede jugar con Honduras, Estados Unidos y México. Al final yo le digo a él que las cosas Dios las hará llegar y que primero sea la voluntad de Dios que quién lo invite sea la oportunidad que él pueda disfrutar. (Entrevista a Xavi) Hola Xavi, ¿Como estás?, ¿Te tocó entrenar hoy? Hola, todo bien, ¿y tú?. Estoy en España y estoy entrenando desde el sábado con mi equipo. ¿Te haces la idea de algún día jugar en el Camp Nou? Sí. ¿En qué posición juegas? Juego como 10, ahorita en Barça estoy jugando como extremos derecho porque recorto con la izquierda y defino con curva. O cuando el equipo va perdiendo me ponen de 10 para poner pases de gol. ¿Algún día te gustaría jugar con la Selección de Honduras? Sí. ¿Tienes algún jugador favorito? Luis Palma. ¿Y extranjero? Lionel Messi.