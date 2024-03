¿Cambió su decisión? La tajante respuesta de Xavi sobre su futuro

“Siguen preguntándome si me quedaré si ganamos la Champions League. No, no me quedaré en FC Barcelona la próxima temporada, me voy y está decidido”, dijo en conferencia de prensa

Y agrega: “Mi futuro no cambiará, mi respuesta no cambiará. Voy a dejar el club apenas termine la temporada. Disfrutaré de la próxima Champions pero como hincha del FC Barcelona”, lanzó Xavi Hernández en conferencia de prensa.

Asimismo, habló de la mejora que ha tenido el club desde que comunicó su marcha y asegura que eso motivó a los jugadores para elevar su rendimiento.

“La gente no me creía, que iba a perder el vestuario. Hemos recibido críticas de forma injusta. Hemos demostrado que estamos preparados para competir en Europa. Para mí, este equipo tiene mucho mérito. El Nápoles es un gran rival”, comentó.