Xavi Hernández: “Ganar 0-4 en el Bernabéu refuerza el proyecto y me refuerza a mí”

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, declaró este domingo que la victoria 0-4 en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid “refuerza el proyecto” y le refuerza a él, aunque admitió que no hay que tener euforias porque no se ha ganado ningún título y “hay que seguir trabajando con máxima humildad”.

“Pienso que el Barcelona es el mejor club del mundo y por eso es un día para disfrutar. Cuesta mucho ganar 0-4 en el Bernabéu jugando tan bien. Había jugadores criticados, juzgados y hoy han demostrado que tienen personalidad y valentía. Ganar 0-4 me refuerza mucho a mi y al proyecto y modelo de juego, pese a que no necesito ninguna gloria, mejor que la tengan los jugadores y el barcelonismo”, señaló.

“Para jugar bien al fútbol hay que hacerlo los noventa minutos. Nos tiene que cabrear mucho perder balones y caer en la relajación. Hoy ha habido momentos en los que me he cabreado. Si no hay exigencia no hay resultados. Hay que trabajar con máxima humildad y tener solidaridad con el grupo porque no se han cubierto los objetivos de la temporada”, subrayó.

Por último, Xavi Hernández habló de las posibilidades reales de su equipo para pelear por el título de Liga.

“Es difícil porque el Real Madrid está fuerte y quedan pocos partidos, pero no hay que descartarlo. Hay que seguir en este camino, que es el camino correcto”, concluyó.