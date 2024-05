Xavi rompe el silencio y responde tras rumores que lo sacarán del Barcelona

Esta semana el técnico señaló las dificultades financieras del club que impedían reforzar al equipo, al contrario que sucedía en otros clubes de la élite europea, como el Real Madrid. Estos comentarios no gustaron a la directiva del club, según la prensa.

“Me llegan informaciones pero no me interesan. Me transmiten calma y confianza (en el club). Para mí no ha cambiado absolutamente nada. Nos sentaremos con el presidente. Y si tenemos que hablar de alguna cosa lo haremos pero en principio está todo como hace tres semanas”, dijo Xavi en la previa del penúltimo partido de Liga, en casa ante el Rayo Vallecano.

El jueves, en la victoria del Barça 2-0 en Almería en partido liguero, Joan Laporta no realizó el viaje con el equipo a causa de las declaraciones realizadas por Xavi la víspera, según indicaron medios españoles.

“Tenemos una base extraordianria para competir. Tengo cero dudas de que la cosa puede ir bien. Entendemos que podemos competir mejor la temporada que viene. La ilusión y la ambición están intactas”, añadió.

Al frente del equipo desde noviembre de 2021, cuando llegó en sustitución de Ronald Koeman, Xavi está viviendo una temporada complicada en Barcelona que terminará sin títulos.