¿Se siente campeón? La contundente respuesta de Xavi

El tanto de la victoria llegó en el minuto 85 y el autor fue Jordi Alba, para quien Xavi tan solo tuvo palabras de elogio: “Quiero destacar la implicación, las ganas y el compromiso con los que ha entrado. Estoy contento por él, porque sé que es una situación complicada el hecho de no jugar tanto como en los últimos años”.

“En la segunda parte hemos estado con más chispa y con más ganas de ir a por el partido. Osasuna se ha defendido muy bien con diez (desde el minuto 27), pero a causa de errores nuestros la victoria no ha sido más amplia”, analizó el técnico azulgrana en rueda de prensa.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que “todavía” no se siente “campeón”, pero que “es un paso de gigante” el triunfo del Barcelona por 1-0 ante el Osasuna , que le sitúa provisionalmente 14 puntos de ventaja por encima del Real Madrid.

En cambio, Ansu Fati volvió a fallar ocasiones de gol que le hubiesen podido dar una victoria más clara al Barça. “Ansu ha estado bien, pero le ha faltado el gol”, admitió Xavi. “En los entrenamientos marca estas ocasiones y hoy no. Pero no le he visto falta de confianza. Le ha faltado el gol, como a todos”, añadió.

Preguntado por el estado de Pablo Páez ‘Gavi’, que fue sustituido en el primer tiempo por unas molestias en el aductor de la pierna derecha, Xavi le quitó importancia al hecho. “En principio, creo que todos estarán bien para el derbi ante el Espanyol. Lo de Gavi ha sido una molestia”, informó.