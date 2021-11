Fecha y horario del debut de Xavi como DT del Barcelona

Con un acto a lo grande en el Camp Nou, donde construyó su leyenda como jugador, Xavi Hernández arrancó este lunes su etapa como técnico del FC Barcelona arropado por unos 10.000 aficionados que confían en que sea él quien logre devolverle al club el brillo perdido.

Al grito de “¡Xavi, Xavi!”, el genial excentrocampista saltó al césped donde marcó una época, vestido ahora de traje, para firmar su contrato junto a su familia y al presidente del Barcelona, Joan Laporta.

“Muchas gracias, no me quiero emocionar, pero estoy muy ilusionado. Como os dije cuando me fui de aquí, somos el mejor equipo del mundo y el Barça necesita exigencia, no se puede empatar ni perder, aquí hay que ganar”, prometió el nuevo DT a la afición.

Xavi Hernández tendrá tiempo para pulir las mejores piezas del FC Barcelona ya que esta semana no habrá actividad en las ligas debido a las eliminatorias que se disputarán en todo el mundo.

El debut de Xavi como timonel del cuadro culé será hasta el próximo 20 de noviembre y su rival será nada más y nada menos que contra Espanyol.

“Los Periquitos” son uno de los grandes rivales del equipo blaugrana ya que disputan el derbi de Cataluña.

Dicho encuentro está pactado a iniciar a las 2:00pm, horario de Honduras. Lo podrás ver por el canal 516 de Sky Sports o seguirlo vía online por la web de Diario LA PRENSA.

En la tabla de posiciones, el FC Barcelona es noveno en la tabla de posiciones con 17 puntos, misma cantidad de unidades que tiene Espanyol pero estos se ubican en el puesto 11 por peor diferencia de goles.