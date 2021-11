Rechazó una selección: Las palabras de Xavi en su presentación como DT del Barça

Xavi Hernández fue presentado como nuevo entrenador del FC Barcelona, este lunes en el Camp Nou ante unos 10.000 aficionados ilusionados con que el regreso al club de la leyenda azulgrana sirva para reflotar al equipo.

“Estoy muy ilusionado, no me quiero emocionar, es impresionante este recibimiento de la afición”, comenzó diciendo Xavi, acompañado del presidente Joan Laporta, con el que se abrazó durante la formalización del contrato que se hizo en el mismo césped del estadio azulgrana.

Ya en la sala de prensa, Xavi reiteró que, aun siendo consciente de que el club atraviesa “por un mal momento, tanto deportivo como económico”, la exigencia va a seguir siendo “máxima” desde el primer día.

“Llevo media vida en el Barça y, cuando empatábamos o perdíamos, esto era un funeral. Aquí, perder tiene consecuencias. Somos el mejor club del mundo y hemos de ser excelentes en todo; no vale el notable. Eso es lo que quiero transmitir a los jugadores”, advirtió.

Por eso adelantó que una de sus prioridades será “poner orden” en el vestuario.

“No hace falta ser duro, es un tema de cumplir unas normas, como sucede en cualquier empresa. Cuando yo he tenido normas en mi vestuario, hemos ido bien, y cuando no ha habido normas, no hemos competido. Si los resultados no salen, tenemos que ser más profesionales y trabajar más”.