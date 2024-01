Xavi atiza por arbitraje del Real Madrid-Almería: “Lo ha visto todo el mundo”

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, afirmó tras ganar al Betis en el Benito Villamarín que todo el mundo ha visto cómo se produjo la victoria del Real Madrid sobre el Almería, marcada por la polémica y por la intervención del VAR en tres ocasiones que permitieron la remontada del conjunto de Carlo Ancelotti.

Xavi indicó en conferencia de prensa que se queda con las palabras del técnico del cuadro almeriense, Gaizka Garitano, que si hablan los entrenadores les sancionan, “pero lo ha visto todo el mundo”.

“Ya dije que va a ser muy difícil ganar esta Liga, lo dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban. Pues a continuar trabajando, seguimos en la lucha, quedan 18 partidos, empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo hoy”, aseveró.