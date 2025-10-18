Xabi Alonso dice lo que todos piensan en España del partido Barcelona vs Villarreal en Miami

Madrid, España.

El Real Madrid apoyará el domingo en el Coliseum ante el Getafe la iniciativa de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que ha puesto en marcha una protesta simbólica al partido de Miami entre Villarreal y Barcelona y no disputará los primeros segundos de la novena jornada de LaLiga Española, porque considera que "adultera la competición".

"Mi opinión es la misma que hace dos meses. Nosotros estamos en contra del partido porque adultera la competición. No ha habido unanimidad para que se juegue en campo neutral y no ha habido consulta", opinó Xabi Alonso en rueda de prensa.

El técnico admitió que su equipo se sumará a la protesta que iniciaron los jugadores del Real Oviedo y el Espanyol en el partido adelantado al viernes en la novena jornada liguera.