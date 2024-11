Presidente de Federación de Hondura se disculpa con Vasco Aguirre, pero condena su actitud

San Pedro Sula, Honduras

La Selección Nacional de Honduras dio un paso importante al vencer a México por marcador de 2-0 en la ida de cuartos de final de Nations League de Concacaf. Pero la violencia empañó el enorme triunfo hondureño luego de que una botella impactara contra la cabeza del entrenador azteca, Javier “Vasco” Aguirre. Este proyectil hizo sangrar el costado izquierdo de rostro del estratega mexicano que minimizó la polémica en conferencia de prensa tras el cotejo en el Estadio Morazán.

Dos horas después del momento controversial en el recinto sampedrano, la Federación de México lanzó un fuerte comunicado reprochando este momento violento en Honduras. Para conocer la postura de la Federación de Fútbol de Honduras, DIEZ charló con Jorge Salomón, presidente de la FFH, quien lamentó este tipo de acciones que empañan el fútbol de nuestro región.

Salomón le ofreció disculpas a Javier Aguirre, pero mencionó que el DT mexicano también debe de disculparse por incitación contra los aficionados catrachos, a los que les hizo gestos obscenos durante el encuentro. El federativo pidió enfocarse en el juego de vuelta en Toluca, mencionó que la FFH se sentará con Concacaf para hablar sobre lo sucedido y respondió sobre otro posible “Bartonazo” en México.

Entrevista con Jorge Salomón

Sobre el incidente de Javier Aguirre Lastimosamente se dio un incidente al final del partido el cual condenamos. Fue el lanzamiento de un objeto que hirió al profesor Aguirre. Nadie en Honduras está contento con esto, somos un país de alegría, nosotros no somos un país agresivo. Pero también condenamos la actitudes del profesor Aguirre que tuvo con nuestros aficionados hondureños en silla y preferencia. Esos fueron gestos obscenos que tuvo contra el público, malas palabras que tampoco debe ser, ninguna de las dos cosas se permite en el fútbol. Ni que nosotros actuemos de esa manera ni ellos actúen de esa manera, peor una persona que tienen tantos años de estar en el fútbol, nos disculpamos con él por lo que pasó en el país, pero le pedimos que se disculpe con Honduras por esos gestos que le hizo a la afición, gestos groseros a la afición de parte de él, insultos a ellos, estoy contento con el resultado. La Selección está lista para viajar a México, esperamos ver el resultado positivo para clasificar al Final Four.

¿El panorama es más complicado por estas situaciones en la ida de cuartos de final? El fútbol es fútbol, en la cancha se juegan 11 contra 11, todo lo que sea fuera de las gradas, nosotros nos portamos bien con ellos en Honduras, desde su llegada, en el aeropuerto, hotel, estadio, nosotros hemos actuado bien con ellos, hoy en la mañana hicimos todos los trámites para que ellos pudieran salir del país, para ayudarles, esperamos ese mismo recibimiento en México, que nos traten como nosotros los tratamos en Honduras. ¿Qué está haciendo la FFH para que no se repita un “Bartonazo”? Esperemos que Concacaf, los árbitros que van a pitar lo piten bien, nosotros no movimos nada en la cancha, esperemos ese respeto de parte de ellos a Honduras. Esperamos que la terna arbitral no caiga en ese favoritismo de un país grande, poderoso, económico, que llena estadios, esperemos que los árbitros no caigan en ese juego, que se un Fair-Play por el bien del fútbol de Concacaf.

Sobre el posible castigo a la Federación de Honduras por el botellazo a Aguirre En este momento no estamos pensando en eso, vamos a salir del partido de México. Ese fue una acto que condenamos, que no podemos avalar, pero también condenamos la actitud de una persona de tanta experiencia, parecía que andaba incitando a la afición, porque ese gesto que él sacó no fue contra un aficionado, ese fue un gesto obsceno contra toda Honduras, el profesor Javier Aguirre hizo un gesto obsceno contra todo el país.