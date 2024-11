Fuerte ataque a Honduras en México: “Son cavernícolas, debería de costarle el triunfo en la mesa”

San Pedro Sula, Honduras

En la prensa mexicana la derrota de su selección (2-0) contra Honduras, en la ida de cuartos de final de la Nations League 2024 de la Concacaf, ha calado hondo y lanzan fuertes críticas para los jugadores y el entrenador Javier ‘Vasco‘ Aguirre. Los señalamientos no se hicieron esperar contra la Selección de México. En el Diario Récord sus periodistas tuvieron un intenso debate, asegurando que les ganó una Honduras “pobre, raquítica, sin fútbol, sin nada”.

“Estoy aquí porque me citaron, me voy a autocensura porque si digo lo que pienso de Jorge Sánchez y Guillermo Ochoa, dos tipos que tienen tomada la selección junto con sus representantes, no vuelvo a trabajar en Récord”, soltó muy molestó Jesús Hernández Téllez. “Hay que tenerlos bien puestos para decir lo que yo quiero decir. Por favor, un comentario, nos agarra la Honduras de (Noel) Valladares, Danilo Turcios, (Carlo) Costly, (Emilio) Izaguirre nos meten 10 goles, hoy nos agarró una Honduras muy limitada”, agregó Hernández.

"NOS GANÓ UNA HONDURAS MUY POBRE Y RAQUÍTICA" ❌⚽️



Chuyón explotó tras la lamentable actuación de México que pone los pone con pie y medio fuera del Final Four 🥲

PIDEN QUITARLE EL TRIUNFO A HONDURAS

El comunicador de Récord, Enrique Beas Pantoja, fue más allá y pidió a la Concacaf que sanción fuertemente a Honduras con quitarle el triunfo que consiguió en la cancha frente a México en el estadio Morazán.

“La agresión a Javier ‘Vasco‘ Aguirre debería de costarle el partido en la mesa a la Selección de Honduras, son unos cavernícolas y esto no se puede permitir en una competición seria”, dijo Beas. Su compañero Carlos Ponce León pidió a Enrique Beas separar la agresión con el partido. “Como profesionales de la comunicación Enrique, como periodistas tenemos que aprender a separar: el tema del botellazo por supuesto que le va a costar el veto al estadio (Morazán), pero no va a pasar de ahí. No pongas cosas que no tiene nada que ver con lo que sucedió en el partido”.

“A mí lo que me preocupa es que seguimos hablando de Honduras, seguimos analizando el tema de Honduras y no estamos viendo lo que deja de hacer la selección mexicana, el problema es que es nuestra mejor selección mexicana que tenemos, es el mejor equipo que podemos poner en la cancha, el único que falta es el ‘Piojo‘ Alvarado, no, ellos no van a hacer la diferencia. El tema es Aguirre, tenía lo mejor que pueda hacer México y termina perdiendo por 2-0”. La Selección de Honduras visitará a México el martes 19 de noviembre en el Estadio Nemesio Díez en el juego de vuelta en el que la Bicolor llegará con la ventaja del 2-0. El ganador de la serie pasará al Final Four de la Nations League y a la Copa Oro 2025.