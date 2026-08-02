Valerio Marinacci se lesionó en su debut como titular con Motagua: esto se sabe

El inicio del torneo Apertura 2026 arrancó con un mal sabor de boca para el Fútbol Club Motagua. Durante la primera jornada frente al Juticalpa, el Ciclón Azul sufrió una baja importante en su línea defensiva.
El defensor Valerio Marinacci, quien hacía su debut oficial como titular jugando en la posición de central, tuvo que abandonar el campo de juego de manera inesperada durante la primera mitad del partido. En su lugar ingresó el zaguero Luis Vega.
¿Qué le pasó con Valerio Marinacci?
Según los primeros reportes brindados a diario DIEZ, Marinacci sufrió una contusión (golpe fuerte) en su tobillo derecho. Ante esta situación, el director técnico Javier López prefirió no arriesgar la salud del futbolista y decidió realizar el cambio de inmediato.
Este tipo de golpes en el tobillo suele requerir entre dos y tres semanas de reposo y rehabilitación, por lo que el defensor podría perderse los próximos compromisos del equipo capitalino.
El cuerpo médico de Motagua realizará las evaluaciones y exámenes correspondientes al futbolista en las próximas horas para confirmar la gravedad del golpe y emitir un comunicado oficial sobre su estado de salud.