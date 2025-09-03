A jugar golf por una noble causa a beneficio del Hospital San Juan de Dios

La Lima, Honduras.

Con la novedad de la modalidad de dobles, este sábado se llevará a cabo el XIV torneo benéfico de golf Jorge Luis Rivera Callejas, evento que se ha convertido en una tradición y que será a beneficio del Hospital San Juan de Dios, que atiende pacientes que necesitan tratarse la salud mental.

La inscripción tiene un costo de 100 dólares y contará con la presencia de más de un centenar de golfistas que saldrán al campo desde las 7:00 am para dar los mejores golpes y buscar el título.

Los premios que se entregarán serán muy buenos para todos los participantes y además se rifarán pasajes a Europa para los ganadores de cada categoría.

El evento es organizado por las Hermanas San Juan de Dios, quienes se encargan de recoger fondos para el hospital que lleva el mismo nombre. Allí se trata a los pacientes con especialidades en psiquiatría y psicología, tanto en niños como en adultos.