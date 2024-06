Toni Kroos se despide del Real Madrid y revela razón de su retiro

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, afirmó que les “costó mucho tiempo” ser el mejor equipo en la final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund, en el último partido de su carrera a nivel de clubes, cumpliendo su deseo de irse en lo más alto.

El alemán disputó su último partido con la camiseta del Real Madrid, levantado la Decimoquinta Copa de Europa del club y la sexta suya en particular, cinco con los blancos y una con el Bayern Múnich. “Irme así siempre fue mi idea”.

“He disfrutado mucho la última semana, ha sido un ambiente espectacular. He intentado concentrarme en la final porque queríamos ganar el partido. Lo hemos preparado toda la semana pero la primera parte la verdad que no ha salido bien pero este equipo siempre sigue y hay que meter goles para ganarnos. Al final estoy muy feliz por irme así. No hay mejor manera”, reconoció en Movistar+.