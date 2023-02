Tom Brady, estrella de la NFL, anuncia su retiro definitivo

La superestrella Tom Brady anunció el miércoles su retiro definitivo de la Lig de football americano (NFL) a los 45 años, un año después de haber revertido su decisión de dejar el deporte más popular de Estados Unidos.

Brady, cuyo equipo Tampa Bay Buccaneers perdió en la primera ronda de los playoffs el mes pasado, hizo el anuncio en un video tras 23 años de carrera.

“Me retiro para siempre”, dijo Brady desde una playa.

Active su cuenta de registro para tener acceso a navegación ilimitada

Considerado el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, Brady gano la cantidad récord de siete Super Bowls, seis de ellos con los New England Patriots, antes de sumar titulo final con Tampa en 2021.

Brady había anunciado que se retiraba el 1 de febrero de 2022 pero 40 días después cambió de opinión y dijo que jugaría en 2022 con los Buccaneers.

“Sé que la última vez el proceso fue un gran problema, así que cuando me levanté esta mañana pensé en pulsar el botón de grabación y contároslo antes. Así que no me extenderé mucho”, añadió.