Las dolorosas palabras de la tía de Demetri Gordon: “Mi niño se nos fue”

Con una mezcla de orgullo y tristeza, recordó cómo lo apoyó en cada paso, tanto en los logros como en los momentos difíciles. “Este es el último dolor con Dimitri Gordon, pero va a ser el que más me duele y el que más va a durar. Ya mi vida no es la misma”, afirmó.

Gordon, quien llegó al Olimpia en 2022 desde Islas de la Bahía, era un jugador comprometido y talentoso, destacado tanto en el primer equipo como en las reservas.

Su fallecimiento ha dejado una huella no solo en su familia, sino también en el club y en toda la comunidad futbolística de Honduras. La tía de Gordon evocó con nostalgia el día de su debut, recordando cómo su sobrino le dedicó un gol.

Ese momento, que fue de alegría y orgullo, se ha convertido en uno de los recuerdos más significativos que atesorará de él.

“Vivir sin Demetri... no sé. Dios me dará la fuerza, pero ahorita no la tengo. Siento que ya no”, añadió, devastada por la pérdida.

Mientras la familia y el Olimpia lloran su partida, Honduras suma otra vida joven truncada por un accidente de tránsito, una problemática que ha dejado un saldo alarmante de víctimas en el país.