Teófimo López estuvo a punto de morir en pelea ante Kambosos, según informe médico

Otros especialistas comentaron en la situación, Peter Constantino, el director ejecutivo del New York Head and Neck Institute, sus valoraciones sobre el estado físico de López, previo al combate son alarmantes: “Tiene suerte de no estar muerto. Quiero decir, muy afortunado”.

Las impactantes declaraciones de los médicos surgen una semana después de la pelea, en la cual Teofimo perdió por decisión dividida ante George Kambosos Jr., quien a todas luces fue el ganador del combate, ante un oponente que se mostró distinto y disminuido.

Según los registros médicos de López, el ex campeón indiscutido de 24 años fue diagnosticado con “neumomediastino” con “aire extenso en el espacio retrofaríngeo” por los médicos de la sala de emergencias durante su visita al Hospital Bellevue posterior a la pelea.

“El aire estaba alrededor de las paredes de su pecho, en el corazón y el cuello, sitios donde no estaba supuesto a estar”, agregó Dahl, quien trabajó como medico durante la pelea para la Comisión Atlética de Nueva York. “Si a el lo hubieran golpeado en el cuello o el pecho de cierta manera, en cierto lugar, pudo haber desarrollado neumotórax (colapso de sus pulmones) y en ese instante hubiese estado imposibilitado para respirar y con necesidad de un tubo en su pecho”.