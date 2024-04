Tata Martino lanza dardo y deja triste excusa tras eliminación del Inter Miami

“Sostengo que a esta instancia de la Copa de Campeones accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el fútbol mexicano. Hablo de América, Monterrey y Tigres . No pongo a Pachuca porque su estructura está armada en jugadores jóvenes. En tanto la MLS no libere reglas para tener mejores planteles y que las ausencias y lesiones se puedan reemplazar más fácil, habrá una ventaja”, explicó.

Los Rayados del Monterrey mexicanos vencieron este miércoles por 3-1 al Inter Miami en el partido de vuelta de su serie de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. Este marcador, sumado al 1-2 en el duelo de ida, significó un 5-2 total que le dio al Monterrey el pase a las semifinales.

Según Tata Martino, exseleccionador de México, mientras la MLS no termine con un tope salarial que no le permite a sus equipos gastar libremente en la conformación de las plantillas, salvo con tres jugadores designados a los que les pueden pagar cualquier cantidad, será difícil para los equipos estadounidenses competir en la Copa de Campeones.

Sobre el partido de este miércoles, Martino afirmó que su equipo se vio bien en la cancha del Monterrey hasta el tercer gol, cuando, a su parecer, la serie se definió en favor de los mexicanos.

“En el primer tiempo lo hicimos bien, nos faltó profundidad, pero nos adueñamos de la pelota. Nos faltó lastimar. De cualquier manera, termina siendo justo el pase del Monterrey”.

Sobre que la Liga MX está un paso más arriba que la MLS lanzó un dardo: “Desde que trabajé en México, siempre me han parecido muy inútil hacer esa comparación, sobre todo porque la MLS tiene muchas reglas que lo complican, por otro lado, de que sirve que el América quede campeón de este torneo si poco aporta a su selección, generalmente sus figuras son extranjeros lo cual no me parece muy relevante para la mejora de un torneo, de la Liga MX o la MLS”.