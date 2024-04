Messi eliminado: definidas las semifinales de Copa de Campeones de Concacaf

El martes, el Columbus Crew de Estados Unidos y el América de México se convirtieron en los primeros semifinalistas al eliminar a los Tigres y al New England Revolution, respectivamente.

En el estadio Universitario, después de empatar 1-1, para un 2-2 global, el Columbus Crew venció a los Tigres 4-3 en tanda de penales.

En el estadio Azteca, el América goleó 5-2 al New England Revolution y clasificó con un marcador global de 9-2.

Las semifinales se jugarán bajo los siguientes emparejamientos: Pachuca-América y Columbus Crew-Monterrey.

Sobre el rival de Pachuca en semifinales, el uruguayo Guillermo Almada, director técnico de los ‘Tuzos’, apuntó: “A mí no me interesa si América es favorito o lo somos nosotros. Lo que me interesa es que hagamos una buena propuesta, que salgamos a ganar. No vamos a modificar nuestra manera de jugar, sea América, Herediano o Real Madrid”.