Tabla posiciones Premier League: Manchester City resbala y Liverpool retrocede

Inglaterra.

Las aspiraciones al título de la Premier League del Manchester City sufrieron un duro revés este jueves tras empatar 0-0 contra el Sunderland en partido correspondiente a la decimonovena jornada del campeonato inglés. El equipo de Pep Guardiola no pasó del empate en el campo del Sunderland, duelo que terminó sin goles y se disputó en el Stadium of Light y que deja a los Citizens lejos de Arsenal en la lucha por la corona de la temporada. El cuadro mancuniano quedó a cuatro puntos de los londinenses de Mikel Arteta que después de golear al Aston Villa terminan como líderes de la primera ronda de la Premier League y empiezan a soñar con el título.

El City tuvo varias ocasiones para ganarlo a lo largo de todo el juego, pero al final se dio un 0-0 que deja a los celestes como segundos de la tabla de posiciones con 41 puntos, a cuatro de su máximo rival por el título. Manchester City por poco lo gana en el final en una asociación entre Rayan Cherki y Tijjani Reijnders, acción que se fue directo a las manos del arquero Robin Roefs que fue figura del partido junto a la zaga del Sunderland. Vale señalar que el City volverá a la acción durante el fin de semana cuando se enfrente a Chelsea en uno de los duelos más atractivos del inicio de la segunda ronda de la Premier.

Tropiezo del Liverpool

El Liverpool inició el año 2026 con mal pie tras no pasar del empate 0-0 en casa este jueves ante el Leeds United, en la 19ª fecha de la Premier League. El vigente campeón no fue capaz de reflejar en el marcador su tímido aunque constante dominio del juego. Los Reds, cuartos con 33 puntos, recortan una unidad respecto al Aston Villa (3º, 39 puntos), el último miembro del podio, que había perdido 4-1 el martes en Londres ante el líder Arsenal (45 puntos). El Leeds, el 16º de la Premier League, encadenó este jueves su sexto partido consecutivo sin perder en liga. El Liverpool había ganado sus tres últimos partidos en la Premier League. Sus próximos rivales serán Fulham y Arsenal. El Brentford y el Tottenham Hotspur se han repartido los puntos en un empate sin goles muy disputado, por lo que las Abejas siguen sin lograr su primera victoria en casa en duelos directos entre estos equipos en la Premier League tras cinco intentos. El único partido con goles de los cuatro que hubo este 1 de enero en la Premier League fue el que protagonizaron Crystal Palace y Fulham con un empate 1-1.