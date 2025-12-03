  1. Inicio
Tabla de posiciones Liga Nacional: Revés del Olimpia y pone en riesgo el liderato

El Olimpia cedió un empate contra el Olancho FC y puede ser bajado del primer lugar de la tabla de posiciones.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras tras el empate del Olimpia contra el Olancho FC.

Olimpia evitó otro ridículo en la Liga Nacional de Honduras, pero dejó en peligro su liderato del Torneo Apertura 2025, el cual puede perder luego de empatar 2-2 contra los Potros del Olancho FC en la jornada 21.

La jornada 21 empezó con una tremenda sorpresa tras la goleada que le propinó el Platense por 0-4 contra el Motagua el martes en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Pero este miércoles la continuación del campeonato tuvo el duelo entre Génesis PN y Juticalpa FC que terminaron empatados 2-2 en la ciudad de La Paz.

Y luego, en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas se enfrentaron Olancho FC y el Olimpia, que protagonizaron un duelo con muchos goles, todo terminó 2-2.

El León comenzó ganando con un golazo de Michaell Chirinos, pero luego los Potros remontaron el asunto en las pampas olanchanas a través de Yemerson Aaron Cabrera y Rodrigo de Olivera. Y en el tramo final el Olimpia logró la igualdad con el tanto de Clinton Bennett.

La fecha concluirá este jueves 4 de diciembre cuando el Marathón y Lobos UPNFM se enfrenten en el estadio Yankel Rosenthal de la ciudad de San Pedro Sula.

Los verdolagas le rendirán un gran homenaje a Orinson Amaya, presidente de la institución que falleció el lunes 1 de diciembre víctima de un paro cardiorespiratorio.

Y además, llegarán a los 20 de juegos para que de esta forma cierren su participación en la primera ronda del campeonato. En caso de ganar serán líderes, tienen 39 puntos y Olimpia, que tiene 19 juegos, llegan a 41 unidades.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS:

