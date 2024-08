Tabla posiciones Liga Española: sorprendente líder y dura derrota del Sevilla

El gol de Diego López para el equipo ‘che’ antes del cuarto de hora no desbarató los planes de un Celta que tardó muy poco en responder al golpe. Óscar Mingueza y Aspas le dieron la vuelta al choque en cinco minutos y Fran Beltrán , con un golazo desde la frontal, afianzó la ventaja, que le permite continuar primero.

El arranque de esta segunda jornada de LaLiga se completó en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el Villarreal se llevó la victoria por 1-2 ante el Sevilla con un tanto del delantero internacional canario, ex del Betis, Ayoze Pérez , que logró el gol a los cinco minutos de la prolongación de un partido que parecía que acabaría en empate e incluso con triunfo local por su mayor empuje.

El Valencia buscó acercarse y estuvo a punto en el 81, en un remate de cabeza de Rafa Mir que repelió el palo, pero no pudo evitar la segunda derrota del curso -tras la de la primera jornada ante el FC Barcelona -, que le deja como colista. Los gallegos, por su parte, se asientan en el liderato.

El belga Dodi Lukebakio, en la prolongación de la primera parte, igualó para el Sevilla (1-1) el tanto que marcó para el Villarreal el neerlandés Arnaut Danjuma antes de que se cumpliera el segundo minuto del partido que se disputó este viernes en la capital andaluza, pero Ayoze, que salió en el segundo período, fue definitivo para que el conjunto castellonense sume su primera victoria del torneo en esta segunda jornada.

El sábado continúa la actividad con partidos como Osasuna-Mallorca (9.00 am), Barcelona-Athletic Club de Bilbao (11.00 am), Espanyol-Real Sociedad (1.30 PM) y Getafe-Rayo Vallecano (1.30 PM).

El domingo es el turno del Real Madrid que recibe al Valladolid (9.00 am), Leganes-Las Palmas (11.00 am), Alavés-Betis (11.15 am) y Atlético de Madrid-Girona (1.30 PM).