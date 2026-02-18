City sonríe: Arsenal tropieza ante el peor equipo y así quedó la tabla en Premier

Londres, Inglaterra.

Era la visita al colista, un Wolverhampton Wanderers que solo había sacado nueve puntos en 26 jornadas, pero el Arsenal no podía confiarse. Dos goles de ventaja tenían los de Mikel Arteta, pero no podían confiarse. Porque el Arsenal ya ha perdido ligas en escenarios como este y puede haberse dejado otra. El Wolves les empató en el tiempo de descuento y el Manchester City, que depende de sí mismo para ganar la Premier, ya huele la sangre.

Pese a la condena del Wolves al Championship el año que viene, vendieron cara su piel los lobos. Muy cara. Tan cara que no se la pudieron llevar los londinenses del norte de Inglaterra, en una de esas funestas noches para el recuerdo 'Gunner'. Ni con dos goles de ventaja pudo sentenciar el triunfo ante el colista. En el descuento y con un tanto en propia puerta de Riccardo Calafiori, se dejaron dos puntos que pueden costar muy caro.

Y eso que el Arsenal tardó apenas cinco minutos en coger la delantera. Bukayo Saka, cuya renovación será oficial este jueves, cabeceó un centro de Declan Rice en el corazón del área. La desconexión entre los defensores fue total y Saka, que jugó en la posición del '10' ante la ausencia de Martin Odegaard, apareció por ahí para lograr un gol que celebró de forma curiosa, simulando firmar un papel en su mano, símbolo del acuerdo que acaba de sellar con el club de su vida, en el que estará hasta 2031 y siendo el mejor pagado del equipo con un salario de 300 000 libras semanales.