La lucha por el descenso está cada vez más intensa. La Real Sociedad sumó un triunfo importantísimo (4-1) sobre el Vida y deja al Platense más complicado en la Liga Nacional de Honduras.

La goleada en el Clásico del Litoral Atlántico acerca a los tocoeños a la salvación. Real Sociedad llegó a 33 puntos en la tabla acumulada por el no descenso, le saca ahora 8 unidades de diferencia al Platense (25).

El Tiburón sacó un punto de oro empatando (0-0) frente al Olimpia en el estadio Nacional Chelato Uclés, pero sigue estando en el último lugar de la clasificación general a falta de tres jornadas por disputar.

Al conjunto porteño solo lo podría salvar la resolución final de la demanda contra Real Sociedad y Honduras Progreso, en la que se ha pedido que se castigara a los tocoeños con la pérdida de siete puntos y a los progreseños con cinco, debido a que no cumplieron, como dice la ley, con el pago de la inscripción por participar en el torneo.

PARTIDOS POR JUGAR DE PLATENSE

Platense vs Marathón

Platense vs Motagua

Honduras Progreso vs Platense

PARTIDOS POR JUGAR DE REAL SOCIEDAD

Real Sociedad vs Olimpia

Marathón vs Real Sociedad

Motagua vs Real Sociedad

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA 2022: