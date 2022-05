Pudo haber llegado en una mejor situación el equipo andaluz de haber aprovechado las opciones que tuvo ante un rival que continuó con su política de rotaciones, que concedió demasiado y que se agarró a la buena tarde de Andrey Lunin, que le detuvo una pena máxima con 1-1 a Álvaro Negredo.

Al Cádiz solo le vale ganar en la última fecha al Alavés y esperar los tropiezos de Mallorca de Javier ‘Vasco‘ Aguirre o del Granada de Aitor Karanka para seguir en Primera División.

PARTIDOS DE LA ÚLTIMA JORNADA (Domingo - 10.30 AM):

Alavés vs Cádiz

Granada vs Espanyol

Osasuna vs Mallorca

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA: