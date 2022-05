El AC Milan superó al Atalanta y acaricia el ‘Scudetto‘ de la Serie A

El AC Milan se situó a un paso del título de la Serie A al ganar este domingo por 2-0 al Atalanta, en el estadio San Sir, en la penúltima jornada de la competición.

El cuadro rossonnero está a un solo punto de su decimonoveno título liguero, que no consigue desde hace once temporadas, desde que se impuso en la campaña 2010-2011. En la última jornada visita al Sassuolo, que no tiene nada en juego.

No falló el cuadro de Stefano Pioli a pesar de la presión a la que le somete el Inter, segundo en la tabla. El Atalanta, además, no dio facilidad alguna. Tiene en juego un puesto europeo. Está octavo en la tabla igualado a puntos con el Fiorentina que marca la zona continental y a uno del Roma, en puesto de Europa League.