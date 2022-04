$!Tabla de posiciones de la Liga Española 2021-2022: El Barça mete presión al Real Madrid

El FC Barcelona venció (1-0) este domingo al Sevilla en la jornada 30 de la Liga Española 2021-2022 gracias a un golazo de Pedri, el único tanto que subió al marcador en una noche de dominio y ocasiones locales, para ponerse segundo en la tabla de posiciones y seguir presionando, aún desde lejos, al líder Real Madrid.

Las matemáticas permiten al equipo de Xavi Hernández seguir metiendo presión, aún a distancia, del Real Madrid. Hay un triple empate.

El equipo azulgrana está, como el Atlético de Madrid y el Sevilla, a doce puntos del cuadro blanco, pero tiene aún pendiente el partido aplazado ante el Rayo Vallecano. El Barcelona ha conseguido lo que hace tres meses parecía imposible. Ya es segundo.

El Betis sigue a la expectativa de ‘cazar’ plaza de ‘Champions’. El equipo del chileno Manuel Pellegrini goleó a Osasuna (4-1) en el Benito Villamarín y está a cuatro puntos del trío que le precede.

Afianzó su pretensión europea el Athletic Club de Bilbao con su victoria sobre el Elche (2-1), que no encuentra el camino para de una vez poder respirar tranquilo, aunque mantiene un margen de seis puntos respecto al descenso que marca el Mallorca.

La victoria instala al Athletic a tan solo un punto del séptimo, el Villarreal, al que visitará la próxima semana en La Cerámica. La Real Sociedad, sexta, recibirá este lunes al Espanyol en el cierre de la trigésima jornada.

Tampoco obtuvieron la ansiada victoria los otros equipos implicados en la lucha por la salvación que jugaron en esta sesión dominical. Granada y Rayo Vallecano empataron a dos en Los Cármenes y el Cádiz igualó a cero en Mestalla contra el Valencia.

El Rayo, que no se puede descuidar más pero que es el que mejor lo tiene, prolongó a once partidos su racha sin vencer. Lo tuvo en la mano. Se situó con un 0-2 en poco más de un cuarto de hora con los goles de Alejandro Catena y Sergi Guardiola, pero no pudo hacerse con el triunfo.

El Rayo queda decimotercero con siete puntos de margen y el Granada con tres, uno más que tiene el Cádiz, que alcanzó un empate a cero en cierto modo insatifactorio ante el Valencia, al que de poco le vale el punto en su afán por acabar luchando por Europa.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA: