Tabla Copa Centroamericana: Dos eliminados y Real España roza el fracaso

Ciudad de Guatemala, Guatemala.

La máquina comenzó ganando el partido con gol de Daniel Aparicio , pero en la segunda mitad vio como el cuadro chapín le dio la vuelta al marcador con goles de José Morales y José Martínez en los minutos 65 y 70 respectivamente.

El Real Club Deportivo Real Españ a sufrió una amarga derrota de 2-1 ante el Municipal de Guatemala y con ello quedó al borde de la eliminación en la Copa Centroamericana 2025.

Los dirigidos por Jeaustin Campos no saben lo que es ganar en lo que va del torneo internacional ya que han perdido ante Herediano y Municipal, tienen cero puntos y son últimos por el Grupo B de la competencia internacional. A eso se le agrega que se complicó el panorama ya que Sporting San Miguelito de Panamá venció 2-1 a Diriangén de Nicaragua.

Como consecuencia, el grupo es liderado por Municipal con 5 puntos, le siguen Diriangén y Sporting San Miguelito con 4 unidades, luego está Herediano con 3 unidades y en el fondo se ubica Real España con 0 pts.

Los catedráticos de esta manera han quedado prácticamente a un paso de la eliminación y necesitan de una combinación de resultados en las últimas dos jornadas para conseguir la clasificación a la siguiente ronda.

Lo positivo para la máquina es que sus últimos dos encuentros deportivos serán jugando como local, primero recibirá al Diriangén (20 de agosto) y concluirá la fase de grupos enfrentando al Sporting San Miguelito (28 de agosto).

Un empate o derrota en su próximo juego estará eliminando de forma oficial al Real España, mientras que de conseguir un triunfo, tendrá que esperar otros resultados.