Sorpresa inesperada. Gerard Piqué ha anunciado este jueves su retiro del fútbol y que este sábado será su último partido como jugador del FC Barcelona en el Camp Nou ante el Almería por la Liga Española 2022-2023.

El defensa catalán ha colgado un emotivo video titulado ‘Culers, os tengo que contar una cosa’ en sus redes sociales para despedirse de los aficionados culés y en el que también ha repasado toda su trayectoria futbolística desde que llegó a La Masía.

“Culers, soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiereo ser yo quien les hable de mí. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Vosotros, culers, me lo han dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será”, dice Piqué en el vídeo con distintas imágenes de su vida.