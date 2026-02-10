Sorpresa en Concacaf: vence a Guatemala y la deja fuera del Mundial Sub-17

San Pedro Sula, Honduras.

Este martes 10 de febrero se definieron los grupos B, C, D y E del Premundial de la Concacaf rumbo al Mundial Sub-17 en Qatar 2026 por lo que cuatro selecciones clasificaron a la justa. Para este miércoles 11 de febrero se juegan todo por el todo los grupos F, G y H, pero mañana será el desenlace del Grupo A encabezado por México. Concacaf otorga 8 boletos al Mundial Sub-17 en Qatar. Este martes 10 de febrero logró su clasificación Estados Unidos como líder del E, pero con complicaciones ante República Dominicana. Fueron 7 puntos para cada uno, pero USA se llevó la mejor parte.

Otro que festejó fue Costa Rica con el empate sin goles ante Puerto Rica y ambos quedaron también con 7 puntos en el grupo D, pero los ticos se llevaron la mejor diferencia de goles y estarán en Qatar 2025.