Simeone responde a las acusaciones de Mourinho tras polémicas: "Es peligroso"

Madrid, España.

El portugués José Mourinho , entrenador del Real Madrid, había denunciado antes que, en su opinión, todo lo que rodeó al arbitraje del derbi fue “muy extraño”, en la rueda de prensa posterior al partido; en la que mostró un papel con dos imágenes en las que pidió dos tarjetas rojas por las entradas de Cuti Romero a Jude Bellingham y de Kang-in Lee a Fede Valverde.

"Somos respetuosos con todo lo que opinan los demás. Estamos en un lugar privilegiado con la exposición importante que tenemos y tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros, al trabajo, porque si no lo hacemos, perdemos todos", señaló Simeone.

Diego Pablo Simeone , entrenador del Atlético de Madrid, manifestó, después de ganar al Real Madrid (2-1) y sobre las acusaciones de José Mourinho sobre el arbitraje del derbi, que "hay que tener respeto, te llames como te llames, porque si no traspasas una línea peligrosa".

"Te llames como te llames, ya sea Mourinho, Simeone o Flick. Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. Cuando se sale de esta línea, es peligroso", añadió el técnico del Atlético, que no quiso hablar más del asunto. "Pregúnteme del partido", inquirió a la prensa.

"El partido que vi fue un partido intenso que controlamos en todo momento contra un rival con transiciones increíbles, con extraordinarios futbolistas. Controlamos casi todas las transiciones", dijo el técnico del Atlético de Madrid.

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"En el segundo tiempo solo sufrimos una única ocasión de peligro en un mal entendimiento de Cuti y Llorente. El partido lo controlamos desde el trabajo defensivo y ofensivo y grupal. Sabíamos dónde podíamos hacerles daño que era desde la derecha", comentó.

Preguntado de nuevo por el árbitro, insistió: "Si nos queremos detener en eso, pues vale, pero el partido fue de once contra once y luego de once contra diez. Al Atlético en las jugadas del pos que el comité analiza le ha dado la razón esta temporada".

"Vivimos un partido emocionante, muy bueno, con un trabajo colectivo increíble. El Atlético defendió muy bien, insisto, muy bien contra un equipo que tiene muy buenos jugadores. Tengo claro lo que hizo el equipo, lo que nos jugábamos. La alegría de nuestra gente, que ve después de 15 años como le ganamos al Real Madrid cuando antes era muy complicado. Esto nos posiciona en un lugar muy bonito para seguir creciendo como equipo", dijo.