Simeone sorprende con su reacción tras derrota ante Barcelona

Madrid, España.

"No hemos hecho un buen primer tiempo, aunque tampoco es para pedir perdón. El rival fue superior en la primera parte del partido. En el segundo tiempo competimos bien, corregimos cosas y tuvimos la oportunidad de llegar al empate. Se compitió muy bien en la segunda mitad contra un equipo que juega muy bien", dijo Simeone sobre el partido.

"Juegas contra un gran rival y puede pasar esto. Ahora queda afrontar la situación para lo que queda. El equipo, hasta el día de hoy, ha competido bien en champions y en Copa del Rey, y en Liga estamos haciendo un buen campeonato. No me bajo de ese pensamiento. Ahora hay que seguir partido a partido tratando de continuar mejorando para acercarnos más a los que están por delante y aceptar lo que tenemos",añadió.

Y, en ese sentido, incidió: "El equipo está compitiendo muy bien y no hay otro pensamiento que seguir trabajando como siempre. Hay que focalizarse por seguir haciéndolo bien en la Liga y pensar en el Sevilla. Este club es crecimiento. Este año hemos traído muy buenos futbolistas que están rindiendo a muy buen nivel y no me muevo de todo esto".

Sobre la victoria del Barcelona repitió que le gusta mucho como juega. "Lo dije hace mucho tiempo", dijo. Y añadió: "El fútbol son momentos. Hay momentos que son buenos y momentos que no son tan buenos en la temporada. Hay que saber manejar los tiempos que tienes durante la temporada. Esperemos terminar de la mejor manera la Liga"