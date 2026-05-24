Tabla de posiciones Serie A: Como y Roma a Champions, desastre de Milan y Juventus

Milán, Italia.

El modesto Como de Cesc Fábregas hizo historia con su primera clasificación a la UEFA Champions League, a la que también accedió la Roma, este domingo en una 38ª y última jornada de la Serie A de Italia en la que AC Milan y Juventus tuvieron que conformarse con puesto de Europa League.

Tanto Milan como Juve, quinto y sexto finalmente, aspiraban a lograr boleto para la Champions, para acompañar al ya campeón Inter de Milán y a un Napoli que este domingo se despidió de su entrenador Antonio Conte. Pero la última fecha tornó en tragedia para los dos.

El Milan, donde regresaba Luka Modric tras su lesión en el rostro, empezó el día tercero y dependía de sí mismo en San Siro ante un Cagliari que no se jugaba nada, pero los sardos se llevaron el triunfo como visitantes por 2-1, provocando la implosión de uno de los gigantes del Calcio.

El enfado de sus hinchas quedó de manifiesto con una sonora pitada al término del partido. "Cuando pierdes cinco partidos en casa, cuando te hundes como hemos hecho en la segunda vuelta, no puedes aspirar a quedar más arriba. Estoy decepcionado, dolido, pero hay que aceptarlo", afirmó el entrenador Massimiliano Allegri.

Los triunfos de la Roma (2-0 en el campo del Hellas Verona) y del Como (4-1 en el terreno de la Cremonese) dejaron sin opciones a la Juventus antes incluso de que terminara su derbi en el campo del Torino, que comenzó con una hora de retraso por incidentes violentos de aficionados y que terminó con empate 2-2.

Para la Roma, la primera temporada con Gian Piero Gasperini como técnico ha sido un éxito: por primera vez desde la temporada 2018-2019 jugará la Champions e incluso acabó en el podio.