Tabla de posiciones Serie A: Como y Roma a Champions, desastre de Milan y Juventus

El modesto Como de Cesc Fábregas hizo historia con su primera clasificación a la UEFA Champions League, a la que también accedió la Roma, este domingo en una 38ª y última jornada de la Serie A de Italia en la que AC Milan y Juventus tuvieron que conformarse con puesto de Europa League.
Tanto Milan como Juve, quinto y sexto finalmente, aspiraban a lograr boleto para la Champions, para acompañar al ya campeón Inter de Milán y a un Napoli que este domingo se despidió de su entrenador Antonio Conte. Pero la última fecha tornó en tragedia para los dos.
El Milan, donde regresaba Luka Modric tras su lesión en el rostro, empezó el día tercero y dependía de sí mismo en San Siro ante un Cagliari que no se jugaba nada, pero los sardos se llevaron el triunfo como visitantes por 2-1, provocando la implosión de uno de los gigantes del Calcio.
El enfado de sus hinchas quedó de manifiesto con una sonora pitada al término del partido. "Cuando pierdes cinco partidos en casa, cuando te hundes como hemos hecho en la segunda vuelta, no puedes aspirar a quedar más arriba. Estoy decepcionado, dolido, pero hay que aceptarlo", afirmó el entrenador Massimiliano Allegri.
Los triunfos de la Roma (2-0 en el campo del Hellas Verona) y del Como (4-1 en el terreno de la Cremonese) dejaron sin opciones a la Juventus antes incluso de que terminara su derbi en el campo del Torino, que comenzó con una hora de retraso por incidentes violentos de aficionados y que terminó con empate 2-2.
Para la Roma, la primera temporada con Gian Piero Gasperini como técnico ha sido un éxito: por primera vez desde la temporada 2018-2019 jugará la Champions e incluso acabó en el podio.
- La Cremonese, a la Serie B -
El Como de Cesc Fábregas, que en el curso 2023-2024 estaba en segunda división, se confirmó como la gran sorpresa positiva de esta edición, disparando la cotización del técnico catalán de cara a un pase futuro a un grande del continente.
"Hemos logrado esto con jugadores muy jóvenes, muchos de ellos de menos de 23 años. Eso es increíble", destacó Fábregas tras la hazaña.
El triunfo del Como en su derbi lombardo de este domingo supuso el descenso de la Cremonese (18ª), que será quien acompañe a la Serie B a los ya condenados Pisa y Hellas Verona.
La Cremonese llegaba a este último partido a un punto del Lecce (17º), que se salvó ganando 1-0 al Génova, por lo que ni siquiera un triunfo ante el Como le hubiera permitido la permanencia en la élite.
- Conte se va del Napoli -
En un partido intrascendente para la suerte de la última jornada, el Napoli ganó 1-0 al Udinese y la noticia llegó justo después del partido, con la confirmación de un secreto a voces: era el último partido del entrenador Antonio Conte, que abandona el club por decisión propia, en medio de rumores que le sitúan regresando al puesto de seleccionador de Italia.
"Ha sido un honor, algo prestigioso, poder entrenar al Napoli. Doy las gracias al presidente Aurelio De Laurentis y a los tifosi, que me han entendido (...) Han sido dos temporadas fantásticas y una experiencia excepcional", declaró Conte en su conferencia de prensa post-partido.
"Ha sido mi decisión. Se la anuncié al presidente hace unas semanas, pero me dijo que si cambiaba de idea de entonces a final de temporada, el Napoli seguía siendo mi casa. Eso me llena de orgullo", apuntó.
Rasmus Hojlund marcó el único gol del encuentro (24') que permitió al Napoli (2º) terminar con una alegría. Conte ha pasado dos temporadas en Nápoles y, sobre todo, condujo al Scudetto al club la pasada temporada.