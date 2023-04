DT del Cádiz habla del futuro del Choco Lozano: ¿Se va?

“El Getafe dejó caer que tienen fichado al Choco, contigo ha tenido pocos minutos, ¿cómo se gestiona eso? Un jugador que no estará en el Cádiz la temporada que viene”, preguntó uno de los periodistas.

Seguidamente, el estratega dijo que es muy difícil que Lozano vuelva a ser titular lo que resta del campeonato, ya que los nuevos fichajes están por encima del catracho.

“Él es un profesional, él está entrenando para ser titular, no veo una especie de distracción, en el vestuario los capitanes me comentan lo mismo, pero está claro que el presidente anticipó esa situación, fichó nuevas armas como Sergi, Roger y Chris, futbolistas que ahora entendemos están un peldaño por encima del Choco”, explicó.

El Choco llegaría con la carta de libertad al Getafe, uno de los rivales directos del Cádiz por el no descenso, lo que genera una situación extraña.

“Hablo con él para ver si está metido, lo que me dice su mirada es que a pasar de todo lo que puede haber pasado quiere jugar, es lo que me llega a mí, yo quiero sacar su mejor rendimiento, no tengo una cosa que reprocharle a nivel de entrenamiento, simplemente hay compañeros que están en un puntito mejor”, cerró el tema González.