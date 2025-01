Escándalo: Entrenador y futbolista estuvieron a punto de irse a los golpes

Calabria respondió también alterado y ambos estuvieron cerca de llegar a las manos, pero el resto del equipo milanés intervino para calmar la situación. Incluso mientras eran alejados, se recriminaron cosas.

La relación entre ambos también está condicionada por la decisión del técnico de quitarle el brazalete de capitán para dárselo al portero francés Mike Maignan. Este domingo, ambos fueron titulares y Maignan portó el brazalete, confirmando la decisión del técnico.

Además, Calabria ha visto cómo este verano el Milan fichó al brasileño Emerson Royal y ahora, en el mercado invernal, al inglés Kyle Walker para reforzar su puesto, en el que ha perdido la titularidad.

Ambos explicaron después del partido lo sucedido.

“Son cosas de campo, un malentendido, nos importaba este partido. La adrenalina estaba bastante alta y después hemos arreglado las cosas. No será la primera ni la última vez que se ve algo así en el campo . Algo común en el fútbol. Me disculpo porque no es algo agradable de ver. Lo más importante es el equipo y haberle dado la vuelta al partido”, dijo Calabria a Dazn.