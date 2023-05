“El equipo está para campeón; hoy le pasamos por encima al Olimpia”

Mejores que Olimpia: “Hoy le pasamos por encima al Olimpia, pero no tuvimos esa suerte allá, no sé si el gol de Jerry es offside, pero estas cosas no pueden pasar en estas instancias porque cada jugador, los directivos y los profesores se esfuerzan y que pasen estas cosas. En el primer tiempo tuvimos una, pero los árbitros no han ayudado”.

Sin golpe en la ida: ”Primeramente nosotros teníamos que buscar ganar ya que el empate no nos favorece, salimos a buscarlo todo, pero no se dio, ahorita nos vamos a recuperar de la mejor manera”.

Deben ganar en Comayagua para estar en la final: “Sí, claro, desde hoy queríamos ganar, salimos a buscar el partido si lo viste, tuvimos muchas opciones de gol, todo el equipo se esforzó, pero ya es de Dios si no pudieron entrar esas pelotas, porque el equipo está muy unido y creo que nos merecemos la copa”.