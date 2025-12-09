Selección México sorprende: Adiós al Vasco Aguirre y anuncia su nuevo entrenador

Ciudad de México, México.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, confirmó este martes que el exjugador del Barcelona Rafael Márquez será el seleccionador de México en el proceso rumbo a la Copa Mundial del 2030. "Lo de Rafael Márquez está en su contrato; dice que en cuanto termine como auxiliar de Javier Aguirre, después de la Copa del Mundo del próximo año, se integrará como el entrenador principal de la selección", señaló el presidente de la FMF.

Rafa Márquez, de 46 años, está considerado, junto con Hugo Sánchez, como uno de los dos mejores futbolistas mexicanos de la historia. Multicampeón con el Barcelona, fue parte de la selección mexicana que obtuvo su máximo logro internacional, el triunfo en la Copa Confederaciones de 1999 ante Brasil. Además de participar en cinco Mundiales, asistió a seis Copas América, de las cuales fue parte del subcampeonato del 2001. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

El último gran capitán del tri fue también campeón dos veces en Copa Oro, en la cual acumuló cuatro participaciones. En agosto del año pasado Rafa dejó el puesto de entrenador del Barcelona Atletic para integrarse al cuerpo técnico del actual seleccionador Javier Aguirre, bajo la promesa de que una vez finalizada la Copa del Mundo 2026, él tomaría el cargo. "No le quitaría valor a la selección y al trabajo que puedas hacer en un Mundial, que lo ve todo el mundo. Tanto como auxiliar hoy, como entrenador en el próximo ciclo mundialista, esa es mi principal vitrina. No me queda duda de que si hago un gran papel, pueda tener una oportunidad en el Barcelona", mencionó Márquez en el 2024.

