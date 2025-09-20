Honduras podría contar con legionario ante Costa Rica: ¡Rueda ya lo tiene en la mira!

La Selección de Honduras sumó cuatro puntos en sus primeras dos presentaciones en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. La Bicolor empató en su visita contra Haití y venció a Nicaragua en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Previo a estos compromisos, Reinaldo Rueda no contó con varios futbolistas por lesión como los casos de Denil Maldonado y Kervin Arriaga. Además, otro jugador que tampoco apareció entre los convocados fue Rigoberto Rivas.

'El Bambino' se perdió la Copa Oro y los primeros dos duelos de la Eliminatoria Mundialista por una lesión muscular grado II, que comprometió la unión miotendinosa y el tercio proximal del músculo recto femoral derecho.

Sin embargo, Rigoberto Rivas volvió el reciente 30 de agosto en el empate del Kocaelispor ante Kayserispor, donde Rivas dio una asistencia y se convirtió en el mejor futbolista de ese compromiso.