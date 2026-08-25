Saprissa llegó a Honduras con tres bajas de peso para medirse a Olimpia en Concacaf

Tegucigalpa, Honduras.

El Deportivo Saprissa de Costa Rica pisó territorio hondureño para afrontar el esperado duelo de este jueves frente al Olimpia, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

La delegación tica arribó al país encabezada por el director técnico Hernán Medford, con la firme consigna de disputar lo que el propio estratega catalogó como una final y el auténtico clásico centroamericano entre los clubes más laureados de la región.

A pesar del optimismo del plantel morado, la institución oficializó la nómina de viajeros confirmando tres ausencias de enorme peso en su estructura táctica: el atacante cubano Luis Javier Paradela, el defensor panameño Fidel Escobar y el delantero Bancy Hernández. Estas tres bajas obligarán a Medford a modificar su alineación titular para encarar la batalla directa por la primera casilla del encuadre regional.