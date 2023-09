Salomón Názar habla de la crisis de Marathón y responde: ¿ha pensado en renunciar?

Obviamente que preocupado porque teníamos otras expectativas para este torneo, tomando en cuenta el buen cierre del torneo anterior, que nos quedamos en semifinales jugando contra Olimpia. Pero esto es parte del fútbol, seguimos trabajando, buscando una buena respuesta, aunque a veces las cosas no se dan.

Defendió a los jugadores y habló de la presión que sienten de la afición en el Yankel Rosenthal cuando no se gana el partido.

Sin sobresaltos, siempre con una claridad en su vocabulario, Názar considera que tienen plantel para sacar adelante las cosas. Dice que de momento la directiva no le ha comunicado nada de ultimátum o voto de confianza.

¿Es crisis lo que vive Marathón?

Para un equipo grande no es normal que se pierdan muchos partidos, yo les comentaba a los muchachos que un club grande no debe perder muchos juegos, esto genera malas sensaciones en el ambiente, generalmente con la afición que nos apoya, que es exigente. Estamos pasando un mal momento, veníamos de jugar tres encuentros bastante bien, contra Génesis, Olimpia que a pesar que perdimos hicimos gran partido, luego vencimos a la UPN; luego vino la pérdida contra Potros que nos complica todo.

Usted que es médico, si nos basáramos en términos de salud, cuál es el diagnóstico que tiene Marathón, ¿está en cuidados intensivos, está grave o es un enfermo que se está reponiendo y volverá a competir?

Ja, ja, ja, estamos enfermos, pero estamos evolucionando bastante bien, salvo ese partido (ante Potros) porque habíamos hecho tres encuentros de buen nivel. Habíamos conseguido seis puntos en tres partidos y obviamente lo dije en una entrevista que el equipo resintió el viaje a Choluteca y jugar tres partidos en una semana.

Los técnicos siguen siendo el poder inestable y en Marathón pareciera que es un poco más agudo eso, porque cuando se pierde habla de analizar el técnico, se dan ultimatos... ¿Cómo es estar en esa silla eléctrica?

Bueno, es común que se piense eso porque normalmente los directivos invierten y se refuerzan para tener buenos resultados. Es lógico que cuando no se dan piensen en esa posibilidad (cambiar DT). Al equipo le ha costado en estos años tener un buen resultado, se ha quedado en instancias finales en dos ocasiones, semifinales. Pero estar en esta situación de que si el fin de semana no gana se va, es complicado, a veces estresa un poco, pero en lo personal estamos tranquilos, trabajando bien, las cosas no se dan, pero tenemos la confianza de que las cosas cambien.

En ese estrés del que habla, ¿ha pensado dar un paso al costado o renunciar, o ha pensado que tiene la capacidad de sacar a este equipo adelante?

Somos positivos, tenemos un plantel que va a responder, somos un buen grupo, anímicamente está muy bien. Ese resultado ante Potros nos complicó, pero quedan ocho encuentros en el que se puede cambiar la historia.