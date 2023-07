Said Martínez: Revela qué le dijo Messi y responde a Felipe Ramón Rizo

Tegucigalpa, Honduras.

Han pasado 13 años desde que un párvulo árbitro hondureño cumplió el primer sueño en su carrera, debutar como referí central en un partido de Liga Nacional, sin pensar que su persistencia, disciplina y amor a lo que hace, más tarde, lo premiaría con situaciones que ni él ni su familia imaginaron. En esta ocasión estamos refiriéndonos al popular ‘Matemático’ Saíd Martínez que en los últimos meses ha figurado en algunos de eventos futbolísticos más prestigiosos del planeta como estar en el mundial de Qatar 2022, pitar la final de la Copa Oro y se el árbitro del debut de Messi con el Inter de Miami, una locura. “Fue un momento muy lindo porque sabíamos que todos los reflectores iban a estar en ese partido, fue una noche de en sueño”, manifestó el tocoeños sobre el último partido en que impartió justicia.

Es por ello que Diario LA PRENSA contactó a Martínez para conocer detalles personalizados que tuvo con el campeón del mundo en su debut con el Inter de Miami, además resalta que su trabajo ha sido exitoso ya que solo él y mexicano Jorge Aguilar Chicas han pitado dos finales de Copa Oro de manera consecutiva. Saíd no desaprovechó para referirse a los proyectos venideros, a las críticas del azteca Felipe Ramos Rizo, el futbolista con el que tuvo un encontronazo y ¿se considera el mejor árbitro de Honduras? -LA EXTENSA ENTREVISTA CON SAID MARTÍNEZ- Han sido nueve meses magníficos para usted ¿cómo los ha percibido? Decía mi padre que ni soñado lo hubiera pensado así de bonito porque él fue quien me metió a esto del arbitraje. No pensábamos llegar tan lejos luego paso a paso, partido a partido se fueron dando las cosas. Creo que hemos aprovechado las oportunidades y hemos dejado bien parado al país a nivel internacional. ¿Todo esto llegó muy rápido? Ha llegado en el tiempo idóneo porque el tiempo de Dios es perfecto. Yo comencé con 10 años mi carrera, es decir, hace 22 años inicié en el arbitraje y he sobrepasado muchas pruebas físicas, muchos entrenamientos, seminarios y hoy estamos acá disfrutando de los frutos de ese trabajo arduo que ha venido acompañado de sudor y lágrimas. No es una situación personal, es grupal porque al final solo se ve la figura de Said Martínez, pero atrás hay un grupo de trabajo muy grande y una familia que lo respalda. Su aparición más reciente dentro de un hecho mundial fue el debut de Messi ¿cómo vivió ese momento? Fue un momento muy lindo porque sabíamos que todos los reflectores iban a estar en ese partido. Nosotros lo que queríamos era pasar totalmente desapercibido y que todo lo que girara de ese espectáculo girara entorno a Messi y no a la nuestra. Fue una noche de en sueño. Cuando le avisan de la designación para este juego ¿qué pasó por su cabeza? Ya sabíamos que íbamos a dirigir la League Cup, Concacaf determinó a los árbitros para los más de 70 encuentros que se van a disputar y nosotros sabíamos que más de alguno íbamos a dirigir, pero la sorpresa es cuando nos llega el correo y nos dicen que vamos a dirigir el partido entre Inter de Miami y Cruz Azul, es sin duda una experiencia maravillosa y rápidamente lo compartí con mis compañeros de equipo y estábamos muy contentos por todo lo que representaba esto. Eso sí, que al final del día este es nuestro trabajo y nos esforzamos para estar en este tipo de trabajos de privilegio. ¿Tras todas las experiencias que han vivido ya no le sorprende estar de cerca con tantas figuras? Cuando íbamos a ver los partidos del mundial nos mandaban para un sector de VIP que estaba reservado para los árbitros y ahí se sientan muchas estrellas de la índole mundial y ahí conocimos a muchos exponentes del fútbol y otras ramas y podemos decir que ya no nos causa tanta sorpresa, pero siempre es grato compartir con estas personas. Me quedo con los actos de caballerosidad qué hay tenido estos grandes exponentes del deporte. En el juego del viernes, por ejemplo, Messi estaba festejando con sus compañeros, los aficionados coreaban su nombre y él se salió por un momento para darnos la mano y felicitarnos por el buen partido, un gran acto de humildad. ¿Qué les dijo Messi en ese momento? Lo que dijo fue: hicieron un gran trabajo. Felicidades. ¿Usted tuvo más interacciones personales con Messi? Sí, tuvimos varias interacciones. La primera es cuando ingresó le di la mano y lo primero que se me ocurrió decirle fue bienvenido a Concacaf, la segunda es una falta que le sancione yo porque él empujó a un rival, él me dijo que no, yo le expliqué que sí que había sido infracción y me dijo bueno no hay problema. La tercera era un penal que él pedía.

¿Ya solo le falta arbitrar en un partido de Cristiano Ronaldo? Jajaja, sí, la verdad que no tuvimos la oportunidad en el mundial, pero ojalá no se retire para que podamos estar con él ya que también es un enorme futbolista. Saíd y antes de todo venía de pitar nada más y nada menos que su segunda final consecutiva de Copa Oro ¿qué le representó? No es nada fácil llegar a una final de Copa Oro, no es nada fácil estar en una segunda de manera consecutiva, pero Dios nos ha dado la oportunidad tan bonitos de poderlo hacer. Solo Jorge Aguilar Chicas lo había podido hacer y de nuestra parte seguiremos trabajando porque no queremos dejar esto aquí, la intención es mantenernos en estos puestos de privilegio.

Si alcanzó la final es porque su trabajo a lo largo del torneo se hicieron bien ¿lo cree así? No es nada fácil estar en esos partidos porque un juego desastroso puede desaparecerlo de la esfera internacional, hay mucha gente que está esperando una oportunidad y si se nos da a nosotros debemos aprovecharla. Además estamos representando a Honduras si se hace un mal papel, en cierta forma, el país también se ve mal. ¿Qué destaca de esa final? Lo más bonito fue que él presidente de la federación panameña, el entrenador y algunos jugadores fueron a felicitar a todo el equipo arbitral y nos dijeron que no tenían nada que alegar. ¿Por qué cree que el árbitro mexicano Felipe Ramos Rizo siempre cuestiona sus trabajos? No hay ningún porqué, pero a palabras necias oídos sordos. Yo tomo las cosas de donde vienen, seguimos trabajado porque sabemos lo que ha costado esto. Yo no me creo el mejor cuando alguien lo dice, ni el peor cuando alguien lo replica. No escuchamos a los lados. ¿Habrá envidia de por medio? No lo sé. Habría que preguntarles a las personas que vierten un comentario negativo hacia una persona de manera incisiva. Yo solo sigo avanzando. Saíd ¿el gran reto de su carrera es una Copa del Mundo como réferi central? Sin duda. Es lo que resta tengo un par de años para prepararme de la mejor manera posible, la idea es llegar fuerte a Norteamérica 2026. Estoy seguro que mi oportunidad a llegar y me va a encontrar muy bien preparado.

¿Le quita el sueño él aún no haber dirigido un mundial? Ya le dimos vuelta a la página, igual aquí en Copa Oro pitamos dos finales y le damos vuelta a la página, todo queda en fotografías y videos. Sigo avanzando el futuro está próximo y debemos estar listos. ¿Debe ser Norteamérica 2026 el mundial de Said? Claro que sí, vamos por eso y de la mano de Dios lo vamos a lograr. Usted se ha razonado con lo más destacado del arbitraje mundial ¿qué se siente comer en la misma mesa que ellos? Algo muy bonito y nos damos cuenta que somos árbitros de muchos países y costumbres diferentes, pero seguimos siendo una familia. Recuerdo que el árbitro que pitó la final en Qatar 2022, Szymon Marciniak, platicó conmigo antes de yo regresarme a Honduras y me contaba sobre sus proyectos, me describía cómo era Polonia, me preguntaba cómo era mi país y verlo una semana después pitando Argentina ante Francia me lleno de mucho orgullo y gratitud porque son personas muy humildes. ¿Luego de todo lo que ha vivido eso no hace que Said Martínez pierda el piso? La mejor manera de dejar huella es mantener los pies en la tierra. Yo sigo siendo el mismo, el mismo hombre que va con su familia a una plaza a sentarse a comer alrededor de toda la gente, sigo siendo la misma persona que saluda a las personas en la calle con mucho respeto. ¿Tanto así que pita algunos partidos en su pueblo? No porque tengo una tradición en Tocoa y es jugar el partido de solteros contra casados de navidad o año nuevo y por eso no puedo acceder a otras cosas. ¿En qué posición se desempeña Said Martínez? Soy delantero me gusta meter los goles. No me gusta perder entiendes tengo que hacer goles. ¿Usted cómo toma qué en Honduras es criticado y en Concacaf sigue tenido nombramientos importantes? Son escenarios diferentes, pero intentamos mantener el mismo perfil. Alguna gente dice que dirigimos de una forma allá y de otra aquí, no veo dónde está la ambigüedad, dado que las últimas finales de Liga Nacional las he dirigido yo. Mantenemos el mismo nivel, pero los partidos son muy diferentes aquí los jugadores reclaman todo, aquí le quieren dirigir los partidos al árbitro. Allá sanciono una falta en 10 minutos y acá sanciono 10 en un minuto. Todo es muy diferente. ¿Hoy por hoy usted es el mejor árbitro de Honduras? Siempre he dicho que no dejo que cada quien tenga su concepto porque hay grandes árbitros a los cuales yo respeto y les merezco decir que ellos son mejores que yo porque de ellos he aprendido por esa razón no me considero de esa forma. ¿Cuál es su top tres de árbitros de Concacaf? Esta difícil responder la pregunta, pero creo que somos cinco árbitros elites en Concacaf con la misma capacidad para ser llamados top, ya luego cada quien podría decir quién está en primero o segundo, pero somos cinco que la mayoría de gente ya nos conocen y somos los que fuimos al mundial.

¿Usted cómo los ordenaría? Jajaja, es complicado no me gusta generar opinión sobre mis compañeros, eso que lo hagan otras personas. Estamos a las puertas de un nuevo torneo de Liga Nacional ¿lo toma con la misma emoción de sus primeros años en el arbitraje? Yo quiero estar en todas las jornadas de la Liga Nacional, si hay 18 fechas quiero estar en todas, logísticamente es imposible porque hay un montón de compañeros, pero eso indica que sigo con el mismo entusiasmo y compromiso de hacerlo bien. ¿Se ha desarrollado el arbitraje hondureño? Sí, hemos crecido mucho, hemos tomado mucho espacio tanto en el arbitraje masculino como femenino, el hecho de que se estén tomando en cuenta a árbitros hondureños para las finales y torneos internacionales significa que se está confiando y que sé aprovechan las oportunidades a pesar de que no tenemos VAR, pero entramos a una cancha con la convicción de que podemos resolverlo muy bien en la cancha. Con las pocas herramientas que tenemos intentamos sobresalir, imagínate tuviéramos todo el material que tienen otras federaciones. ¿Cómo visualiza la posibilidad del VAR en Honduras? Habemos cuatro árbitros que estamos capacitados para poder instruir a los que aún no conocer el tema, eso es lo más fácil, lo más complicado en esto es el dinero, alguien tiene que poner el dinero para mandar el VAR a las cinco canchas donde se va jugar partidos de Liga Nacional. Ahí erradica el problema porque no solo es tener la herramienta sino contratar más gente. En sus años en la rama arbitral ¿quién ha sido el jugador de Liga Nacional que más le ha incomodado dentro de un partido? Tuve un par de encontronazos fuertes con el ‘Pescado’ Bonilla, él fue el que más me ha costado hacer entrar en consciencia, al final terminamos siendo amigos. ¿Es por eso que muestra un semblante bien serie en los juegos de Liga Nacional? Es que yo comencé con 17 años a arbitrar en la Liga Nacional, era tan joven y mi cara lo mostraba, entonces tenía que compensar de alguna forma mi edad y lo hice con mi personalidad. Así le gané el respeto de muchos futbolistas. ¿Cuál es el hecho más curioso que ha vivido en las calles con algún aficionado? Me encuentro al aficionado común en el centro comercial o en un supermercado y me saludan o me piden una foto y eso lo llena a uno de mucha satisfacción.