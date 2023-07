Said Martínez revela qué le dijo a Messi y la reacción del argentino

El hondureño Said Martínez se dio el lujo el pasado viernes de ser el árbitro central en el partido que marcó el debut de Lionel Messi con la camiseta del Inter Miami .

Uno de los momentos curiosos de ese juego fue cuando Said se encargó de saludar a Messi en el instante que el campeón del mundo ingresó al terreno de las acciones.

Días después de ese hecho, el “matemático” reveló las palabras que le dejó al astro argentino.

“Yo estoy en el medio porque le estoy diciendo a otro jugador que salga, y veo que Messi viene y lo único que se me ocurrió fue decirle “bienvenido a la Concacaf”, confesó el árbitro hondureño en declaraciones al programa La Noche del Gol

Por otra parte, Said también señaló la reacción de Messi tras la bienvenida que le dejó.

“Él (Messi) me estira el brazo junto a mí, me tomó el brazo y me guiñó el ojo”, cerró revelando el referí catracho.

El árbitro también contó cómo vivió el gol que le dio la victoria al Inter de Miami sobre Cruz Azul, Said confesó que fue “el mejor tiro libre que he visto en mi vida”.

“Me ubiqué atrás y dije: lo va a meter, y así fue; al final del partido le di gracias a Dios porque sin pagar un solo Lempira me dio la oportunidad de estar en el mejor sitio para ver ese gol”.