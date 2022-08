Sadio Mané ha sido uno de los fichajes más extravagantes en este verano, proveniente del Liverpool decidió formar parte del equipo campeón de Alemania, el FC Bayern Múnich.

El jugador senegalés se estrenó con el club bávaro el pasado sábado cuando marcó su primer gol oficial con la camiseta del Bayern en la victoria de la final de la Supercopa contra el Leipzig (5-3).

Sin duda alguna, Mané llega al equipo alemán para cosechar más títulos en el ámbito profesional y personal, pero en una entrevista realizada para la revista del club, el jugador se sinceró sobre la opinión que tienen muchos de él como una estrella mundial.

“La gente dice eso de mí, pero yo no me veo para nada como una estrella mundial. No tengo ese concepto de mí. Lo único que me importa es formar parte del equipo. Lo hago todo por eso. Quiero ir al límite por mis compañeros de equipo: marcar goles, dar asistencias y ganar partidos. Estoy aquí para dar lo mejor de mí para el Bayern Múnich”, mencionó el senegalés en la entrevista